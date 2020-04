Zároveň připomněl, že kultura je jednou z oblastí, která kvůli současné epidemiologické situaci nejvíce trpí. „Umělci jsou naštěstí velmi kreativní a nápadití, a tak našli způsoby, jak svá díla a umění k lidem dostat,“ dodal náměstek Curylo.

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) vyhlásila Soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu inspirovanou výtvarným dílem. Inspirací pro muzikanty bude malba českého surrealisty Josefa Istlera. Vítězové získají celoroční vstupenku do galerie a novou exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé, která v GVUO vystavovala do letošního března.

Lukáš Curylo upřesnil, že inspirací pro skladatele bude olejomalba z roku 1945 Postava významného českého surrealisty Josefa Istlera, která je součástí sbírek GVUO. Dodal, že muzikanti budou soutěžit ve dvou věkových kategoriích.

Do soutěže se může zapojit profesionální i amatérský hudebník, který natočí digitální audionahrávku s vlastní skladbou v délce tří až pěti minut pro jakékoliv nástrojové obsazení, nebo jen sólový nástroj. „Uvítáme také videonahrávku autora při přednesu skladby pro prezentaci na sociálních sítích GVUO. Vítěze určí odborná porota, kterou tvoří hudební teoretik, kritik a pedagog Milan Bátor, dirigent a pedagog Jan Šrubař a hudební publicistka a muzikoložka Gabriela Stašová na základě hodnocení anonymních audionahrávek,“ doplnil autor a kurátor projektu Jaroslav Michna.

Soutěž je určená pro věkovou kategorii do třiceti a od třiceti let.

Audionahrávky spolu s označením kategorie, do které se soutěžící hlásí, je třeba zaslat na adresu stankova@gvuo.cz do 31. května. Výsledky budou vyhlášeny na konci června.

Bližší informace, včetně soutěžních podmínek jsou k dispozici na www.gvuo.cz v sekci Aktuální výstavy.