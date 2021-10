Eliška Čabalová je uznávanou ostravskou výtvarnicí a pedagožkou. Získala řadu prestižních ocenění, ovládá mnoho knižních technik a do jejího portfolia patří více než tři stovky autorských knih. „Už od dětství ráda čtu. Tato posedlost ve spojení s estetikou mne dovedla ke knižnímu umění a umělecké knižní vazbě, kterým jsem věnovala podstatnou část svého života,“ řekla umělkyně.

Její výstava s názvem Místa & Knihy je rozdělena do dvou částí. První představuje dvacet dva digitálních tisků, na kterých jsou zachycena místa spojená s autorčiným životem. Jde například o Valašské Meziříčí nebo Jubilejní kolonii v Ostravě – Hrabůvce, kde Čabalová žije.

Místa & Knihy – E. Čabalová

KDE: Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění

KDY: úterý až neděle – od 10 do 18 hodin do 31. října 2021

ZA KOLIK: základní vstupné 40 korun, zlevněné 20 korun



Sochy a kresby – L. Zívr

KDE: Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění

KDY: úterý až neděle – od 10 do 18 hodin do 14. listopadu 2021

ZA KOLIK: základní vstupné 40 korun, zlevněné 20 korun

Druhá část expozice pak prezentuje několik jejích autorských knih, knižních objektů a uměleckých knižních vazeb. „Součástí je také dvacet maket, které zachycují historický vývoj knihy a vazby s příznačným názvem Vyhynulé formy. Autorka tak mimo jiné reaguje i na palčivý problém mizení umělecké knižní vazby, která byla mnoho staletí silnou disciplínou,“ upřesnila kurátorka Renata Skřebská.

Výstava s názvem Sochy a kresby se zase věnuje Ladislavu Zívrovi, významnému českému sochaři 20. století, který žil v letech 1909 až 1980. „Zívr byl značnou část svého života plastickou osobností. Snažil se pracovat v duchu modernismu, ale zároveň byl připoután k přírodě, miloval mineralogii, paleontologii a astronomii. Přírodu zkoumal pomocí mikroskopu i dalekohledu, vytvářel vědecké kresby a grafiky,“ uvedla kurátorka Gabriela Pelikánová.

Návštěvníci si mohou přijít prohlédnou deset soch, jeden objekt a dvě desítky kreseb. Expozici dotváří krátké úryvky ze Zívrových deníků, které poodhalují jeho zajímavou osobnost.

V souvislosti s výstavami byly naplánovany také dvě komentované prohlídky. Ta k výstavě Ladislava Zívra se uskutečnila koncem září, ta k tvorbě Elišky Čabalové se teprve uskuteční,a to v úterý 26. října.

„Jedné prohlídky se může zúčastnit maximálně dvacet osob, aby všichni dobře rozuměli mluvčímu,“ upozornila mluvčí GVUO Jana Malášek Šrubařová. Účast je proto nutné dopředu rezervovat na internetových stránkách galerie.

Dům umění v Ostravě bývá otevřen od úterý do neděle vždy mezi 10. a 18. hodinou. Základní vstupné na jednu výstavu stojí 40 korun, zlevněné 20. Senioři starší 65 let a návštěvníci, kteří se rozhodnou přijít v neděli, mají vstup zdarma. Konec výstavy Místa & Knihy je naplánován na 31. října a expozice Sochy a kresby by měla skončit až 14. listopadu.