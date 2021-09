Původně se měl výroční koncert v Ostravě konat 21. března 2020, nakonec vystoupíte o osmnáct měsíců později. Co se za tu dobu v kapele událo?

Hlavně jsme se těšili, až zase budeme moci začít hrát. Každý jsme tu dobu trávili po svém, protože bydlíme daleko od sebe. Za sebe třeba můžu říct, že jsem dost času strávil přípravou skladeb na nové CD," odpovídají na první dotaz členové kapely Harlej.

Každopádně fanoušci tvrdí, že vaše dosud poslední album Smutku dávám sbohem je nejlepší v historii. Je to pro vás potěšující zjištění, nebo si spíše říkáte, že jste mohli v minulosti natočit lepší nahrávky?

Když se fandům naše stále aktuální CD líbí, je to vždycky hodně potěšující, protože je super, když kapela nemusí žít z minulosti. My máme z toho alba hodně dobrý pocit. Nechci trpět sebechválou, jen prostě říkám, že jsme hodně spokojení. Ta deska je určitě v něčem jedna z nejosobnějších nahrávek Harleje.

Vybavíte si ještě váš vůbec první koncert v Ostravě?

Poprvé jsme hráli v hale Tatran před Kabátem, a to v roce 1998. Bylo to nezapomenutelné. Vůbec jsme nevěděli, jestli nás lidi budou znát a ono to najednou fungovalo. Navíc máme Ostravu rádi, natočili jsme tam spoustu desek, a tudíž prožili hodně času.

V čem se bude letošní vystoupení lišit od vašich předchozích ostravských koncertů?

Z posledního alba zahrajeme jen tři nebo čtyři věci, to tour je k pětadvacetinám Harleje, takže je zaměřené na celou tu dobu. Jiné je to v tom, že tohle jsou největší koncerty, které jsme kdy dělali. Scéna a všechno kolem je větší, než kdy bylo.

Vaše klipy mají milionová zhlédnutí, přičemž v některých byla hlavní role svěřena hercům a herečkám, kteří mají blízko k Ostravě. Je možné, že v blízké budoucnosti dojde na nějakou další spolupráci s herci z Moravskoslezského kraje?

Tohle se těžko předvídá, vždycky šlo o volbu režiséra klipu. Je ale pravda, že jeden z mých nejoblíbenějších českých herců je ostravský rodák Igor Chmela. Považoval bych si za velkou čest, kdyby se někdy v nějakém našem klipu objevil.

Jak byste se chtěl cítit 21. září před půlnocí, tedy po vašem koncertě v Ostravě?

Přiznám se, že po vydařeném koncertě se rád někde v klidu přiopiju s kamarády, protože se tím zbavuju stresu. (smích) Chtěl bych se tedy cítit přiopile mezi kamarády někde v klidu. (smích)

Petr Bidzinski