David GernešZdroj: Deník/Jiří KopáčDavid Gerneš, ředitel Moravského divadla Olomouc

Naživo v divadle jsem ji viděl v pozdějších komediálních rolích, ale pokud bych měl vyzdvihnout něco, kde podle mě byla nepřekonatelná, tak jsou to dva filmy. Nejvíc se mi líbila ve Světácích a v Uchu. Samozřejmě paní Bohdalové přeji vše nejlepší, pevné zdraví a aby se brzy, stejně jako my všichni, mohla vrátit na jeviště.

Josef KubáníkZdroj: Deník/Lukáš KaboňJosef Kubáník, 46 let, herec, Uherské Hradiště:

Milá paní Jiřino, měl jsem to štěstí, že jsem Vás viděl v jednom z posledních představení před uzavřením divadel, když jste s panem Kňažkem hrála v inscenaci Gin Game. Měl jsem dva pocity. Ten první byl neuvěřitelný obdiv, co všechno dokážete v tak úctyhodném věku zahrát třebas během jediné sekundy a druhý pocit byla závist, že kdybych se stavěl na hlavu, neměl bych proti Vám šanci. Takže bych na představení zakázal vstup hercům a herečkám, protože jinak budeme mít divadla plná zamindrákovaných umělců. Ale i přesto Vám s úctou přeji, ať Vás divadlo, diváci a život pořád těší a jste zdravá.

