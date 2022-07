Na sociálních sítích se tak objevily například příspěvky, že lidi raději půjdou do některé vesnice na obecní slavnost nebo do Valašského Meziříčí na Gulášfest. „Jsou tam lepší skupiny než na Horečkách,“ uvádí jedna z pisatelek.

Odchod jednoho ze zakladatelů

Propad populárního festivalu těžce nese i jeden z jeho zakladatelů Marian Žárský, bývalý ředitel Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm, jenž stál u zrodu Horečky festu. Připomněl, že na první ročník do předtím dvě desítky let chátrajícího areálu na Horečkách přišlo kolem tisíce lidí. Během let se počet návštěvníků vyšplhal k pěti tisícům.

Jako z Ladových obrázků. Při veřejné zabíjačce na Horečkách nechyběla cimbálovka

„Loni jsme kvůli protiepidemickým opatřením pořádali Horečky fest 2021 na čtyřech místech. A lidé přišli,“ uvedl Marian Žárský a dodal, že se loňský ročník navzdory těžké době vydařil i díky skvěle a profesionální práci jeho bývalých spolupracovníků. Ti odváděli minimálně stejné penzum práce i letos.

„To, že Horečky festu došel dech, není jejich chyba, ale chyba těch, kteří dostali moc a s ní možnost rozhodovat o věcech, kterým nerozumí a hlavně, které neumí,“ pokračoval Marian Žárský, jenž z pozice ředitele MěKS odešel, a nastoupil jako ředitel frenštátského Domova pro seniory Hortenzie.

Změny v týmu

Jeho nástupce ve funkci Jan Ražnok pro Deník přiznal, že návštěvnost Horečky festu ho zklamala. „Roli sehrálo více faktorů – počasí, současná doba, kdy lidé navštěvují kulturu méně, obměny v týmu, bylo na to málo času, začalo se s tím později. Určitě se od toho se čekalo více, ale člověk některé věci neovlivní,“ sdělil Jan Ražnok, jenž veřejně rozeslal poděkování všem partnerům a spolupracovníkům. I v něm píše o nižší návštěvnosti.

„I když byla návštěvnost letos menší, po organizační a produkční stránce se festival vydařil. Většina přítomných návštěvníků byla spokojena, zejména pak rodiny s dětmi, pro které byla dětská zóna doslova překypující nejrůznějšími aktivitami,“ zmínil se Jan Ražnok.

Horečky fest se vrací tam, kam patří, pod můstky to muzika rozjede v sobotu

Jedním z adresátů poděkování byl také starosta Trojanovic Jiří Novotný, jenž rovněž stál u zrodu akce, která se velkým dílem odehrává na katastru Trojanovic. Ten poukazuje na obrovský propad návštěvnosti a dodává, že nemá pozitivní informace z restaurace Rekovice, kterou obec Trojanovice provozuje.

Rekovice a louka naproti

„Pokud chcete řešit na příští rok Horečky fest podobnou formou, tak se jej nebudeme účastnit v rámci provozu Rekovice a louky naproti. Nechci, abychom si lhali do kapsy a plácali se po rameni jak to dopadlo dobře, když to nedopadlo dobře. Vím že jste do toho dali spoustu energie, ale něco zřejmě chybělo. Tato akce měla potenciál růstu a dopadlo to naopak. Jsem sice poslední, kdo může kritizovat, protože sám bych jakoukoli takovou akci nebyl schopen uspořádat, ale zpětnou vazbu našeho provozu dát musím,“ sdělil mimo jiné Jiří Novotný s tím, že je připraven s organizátory akce Horečky festu jednat.

Historický okamžik Trojanovic v Beskydech: Nové návsi vévodí Valach s ovcemi

Budoucnost a podoba Horečky festu je v současné době neznámá, Marian Žárský, jenž se již dvě desítky let pohybuje v organizování různých akcí pro Deník naznačil, že již nyní pracuje na novém projektu, který by mohl být podobně úspěšný jako býval Horečky fest.