Fanouškům Horečky festu situaci vysvětluje ředitel festivalu a frenštátského kulturního střediska Marian Žárský.

„Současná situace nás, stejně jako všechny pořadatele velkých letních akcí, vedla k nevyhnutelnému rozhodnutí, definitivně přesunout Horečky fest na příští rok. Moc jsme se letos těšili na báječnou festivalovou party, na které jsme společně chtěli oslavit deset let našeho festivalu. Festivalu, který vyrůstal postupně a díky vám se stal tím, čím je dnes. Pohodovou akcí v nádherných přírodních kulisách. Multižánrovým fesťákem pro všechny generace s příjemnou atmosférou, kde se lidé potkávají a společně sdílí emoce,“ vzkazuje fanouškům Marian Žárský.



Na to navazuje vzpomínkou: „Jeden známý mého známého, původem z Českých Budějovic, mi před dvěma lety řekl něco, co mě opravdu potěšilo: Jo tak ty jsi z Frenu? Tam jezdíme v zimě na Martiňák a v létě na Horečky fest. Co na to říci? Že je to super! Nikdy jsme nezapomněli, z čeho jsme vyrostli. Na starém rozbitém pódiu s muzikanty z pěti místních kapel a balonkářem Hansem, kteří v ruinách zpustlého Amfiteátru na Horečkách vystoupili za pivo a párek. A hlavně na zhruba tisícovku prvních návštěvníků. Ano na vás, kteří jste nám věřili a po více jak dvaceti letech chátrání jste opět dali amfiteátru a celým Horečkám svou energii. Z této energie, která na sebe jako sněhová koule nabalovala další a další čerpáme dodnes.“



Marian Žárský připomíná, že na Horečky festu již celkově vystoupilo více než 250 kapel, muzikantů, DJs, divadelníků a dalších performerů.



„Vedle hvězd, jsme vždy dávali prostor také skvělým lokálním umělcům. Při vší úctě ke všem ostatním akcím, a že jich je, je Horečky Fest výjimečný festival. Má osobitou atmosféru. Není komerční rychlokvaškou, ani mega akcí zaplacenou z peněz bůhví koho. Nevyrostl z roku na rok, rostl postupně, pomalu a zdravě se vyvíjel. Jeho dramaturgie má svá specifika, daná znalostí potřeb vás návštěvníků. Střídání dvou hlavních pódií a tří vykrývacích malých scén Horečky festu neumožňuje neomezený růst ven, ale naopak dovnitř. Zcela vědomě a s největší pokorou jsme se už před lety vydali na společnou cestu na jejímž konci je na prvním místě spokojený festivalový návštěvník,“ dodává Marian Žárský.



Organizátoři měli pro letošek připravený pestrý program, který měl byl oslavou uplynulých festivalových let.



„Protože jsme přesvědčeni, že byl vymyšlen dobře, chceme vám tento narozeninový program, po dohodě s účinkujícími, nabídnout i příští rok. Na vše, co je v životě dobré, se vyplatí počkat, proto věříme, že do toho opět půjdete společně s námi,“ uzavírá Marian Žárský s tím, že termín 10. ročníku Horečky festu by měl být 10. červenec 2021.