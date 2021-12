Cesta sebepoznání

„Ve filmu Let viny jsem se vydala na cestu sebepoznání, abych uzdravila své nemocné ledviny. Při natáčení jsem se setkávala s lékaři a teraupety, kteří mi pomáhali pochopit příčiny mého zdravotního stavu. Brzy jsem si uvědomila, že stav mého těla je odrazem psychiky a slabé ledviny jsou výsledkem neharmonických vztahů,“ říká o svém snímku Tereza Tara.

Zdroj: Youtube

Proto vchází do jeskyní Moravského krasu a postupně odkrývá vrstvy svého podvědomí. Setkává se sama se sebou, s ženskými archetypy a stínovými tématy, jako jsou vina a nevinnost, moc a nemoc, nevěra a důvěra, partnerství a mateřství. Stejně jako ponorná řeka stoupá z hlubin země a pak se vrací, ve filmu sledujeme vnější svět Terezy Tary, i to, co se děje uvnitř…

Aspekty života

„Dospěla jsem k tomu, že to, co dělám, se jmenuje celostní kinematografie. Ve většině případů totiž zahrnuje všechny aspekty života ty, které sleduji, mě samotnou, která pozoruje, a široké spektrum souvislostí, které jsou pro mě důležité,“ vyznala se režisérka i hlavní aktérka Tereza Tara. A co ji na filmu tak přitahuje?

Baník a Ostrava je sepětí. Obojí miluji, říká fotbalová fanynka Jiřina Kábrtová

„Zjistila jsem, že film mě totálně fascinuje a přesně dokáže vyjádřit to, o co mi jde. Snoubí se v něm věda a umění, a zároveň v něm mohu projevit svůj názor a postoj… Mám pocit, že se určití lidé, kteří viděli mé filmy, začali zajímat o své tělo a také o to, co produkují, takže v tomto směru mi to dává naději, že tím, co vytvářím, mohu také určité věci ovlivnit. A informace, které nejsou běžně dostupné, se k lidem dostanou,“ míní sympatická filmařka, která se zabývá také postavením režisérek i režisérek matek v české kinematografii, vždyť sama je dcerou tříapůleté Jasmínky.

Tereza Tara je dost exotické jméno. Jak němu Tereza dospěla, když pochází z Ostravy, z rodiny, kde otec byl herec a režisér, a matka je rozhlasovou redaktorkou?

Zdroj: Youtube

„To jméno vyloženě spadlo shúry. Jednoho dne jsem se probudila a uslyšela jméno Tereza Tara. A tak jsem šla na úřady a změnila své původní příjmení. A slovo Tara znamená hvězdu, takže skutečně spadlo z nebe… Jméno Tara má hodně aspektů, které mě v tvorbě podporují. Chci projasnit některá témata, která byla dosud zamlžená,“ loučí se poeticky Tereza Tara, která v sobě nosí hodně filmových námětů a témat.