Hradecký slunovrat je jeden z mála festivalů, který se na Opavsku uskutečnil navzdory pandemii koronaviru. Díky vládním nařízením museli pořadatelé změnit program a rozdělit festival na dvě části, jeho druhá verze proběhne v říjnu i se zahraničními hosty.

„Letošní ročník je jiný úplně ve všem, protože byl připravovaný a probíhá v podmínkách, které jsou naprosto jiné než za normálních okolností. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli se nám ho podaří udělat. Jiné to bylo v tom, že plánování a organizace vlastně byla celou dobu limitní podle toho, co budeme a nebudeme moci udělat. Nakonec se to povedlo. Bohužel je tady méně lidí, než bychom si přáli. Nicméně jsme moc rádi, že jsme mohli festival zrealizovat aspoň takto, protože jsme jedni z mála, kterým se to povedlo. Věříme, že to naše publikum ocení,” dodal jeden ze členů organizačního týmu Ivo Mludek.

Nádvoří Červeného zámku postupně rozezněly kapely napříč různými žánry. Festival zahájil Hradišťan & Jiří Pavlica dále pak vystoupili Jananas, Letní kapela, blues- jazzová kapela - 123 minut, Robert Křesťan & Druhá tráva nebo progresivní Nylon Jail. Salon Mechtilde nabídl debatu s katolickým knězem Zbigniewem Czendlikem nebo publicistou Bohumilem Pečínkou. Festival uzavřelo divadelní představení Dejvického divadla.

„Po dlouhém období dešťů jsme se dnes probudili do modré oblohy. My v týmu věříme tomu, že jsme si to zasloužili. Lidé za námi stále jezdí a za to jsme moc rádi. A po všech těch krizích a neustálém strašení si to snad o to víc užívají. Za tým organizátorů všechno probíhá dobře, je tady krásně a my jsme moc spokojeni,“ okomentoval sobotní den ředitel festivalu Václav Müller.

Festival každoročně nabízí také druhou stage v neplacené zóně festivalu, kde dává prostor méně známým avšak neméně kvalitním kapelám. Zde byla letos poprvé široké veřejnosti zpřístupněna i bohatá gastro zóna.

Aneta Macolová