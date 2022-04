Pokud vám mezi našimi tipy chybí vaše oblíbená akce, budeme rádi, když ji s datem a místem konání připíšete do diskuze pod článkem.

Karvinský Majáles

20. května, Karviná

Karvinský Majáles je letos jeden z největších festivalů, který se odehraje v areálu oblíbených Lodiček u jezírka v zámeckém parku, které provozuje Iniciativa Dokořán. Areál je plný akcí po celou sezonu a nabízí toho opravdu mnoho. Majáles se pak do Karviné vrací po dvouleté pauze a nabízí koncertní program i taneční scénu. A kdo v Karviné vystoupí? Ben Cristovao, Paule Garand, Djeda Lebeda & Kobylka Drums, Fredy a Krusty, Drop Database a další.

Facebook akce najdete zde

Nalaďte se klipem Fredy&Krasty - Prachy

ReBarbora

27. - 28. května, Karviná

Nový ambiciozní festival, který určitě důstojně rozšíří festivalovou nabídku regionu, se letos poprvé odehraje v zajímavém objektu bývalého Dolu Barbora u Karviné. Podle organizátorů to bude první trvale udržitelný festival v Česku, který bude minimalizovat zatížení životního prostředí, připaven je i bohatý doprovodný program. A kdo vystoupí? Horkýže slíže, David Koller, Voxel, Richard Müller a další.

Web festivalu: www.rebarboramusic.cz

Nalaďte se klipem Richard Müller - Baroko



Slunovrat 2022

23. - 26. června, Hradec nad Moravicí

Originální a oblíbený festival v nádherném zámeckém areálu v Hradci nad Moravicí na Opavsku, léta nesoucí jméno Hradecký slunovrat. Tento festival je již značkou a už dávno si vydobil pevné místo mezi těmi nejkvalitnějšími a zároveň nejosobitějšími festivaly v Česku. Krom vždy kvalitní hudební nálože nabízí i ojedinělou přátelskou atmosféru a bohatý doprovodný program. Letos zahrají: Eric Truffaz Quartet, David Koller, Radůza, Kill The Dandies!, Jaromír 99, Clarinet Factory, Terrible 2s, chybět nebudou ani besedy či divadelní představení Simony Babčákové, Cirku La Putyka a dalších.

Web festivalu: hradeckyslunovrat.cz

Nalaďte se klipem Kill The Dandies! feat. Steve Buscemi - Laura

Beats for Love

1. - 4. července, Ostrava

Festival bude opět velkou oslavou taneční elektronické hudby a tradičně nabídne doslova nabitý line-up jmény současné světové i domácí taneční scény. V regionu populární drum & bass, techno, IDM, trance, electroswing, reggae&jungle, hip-hop a další. Vše soudobí velcí hráči, projekty a DJ´s, mainstream i klubová scéna. A koho tedy obří ostravský festival, který patří mezi vůbec největší a nejlepší svého druhu v Evropě, letos přiveze? Držte si klobouky, tohle bude tanec: Armin van Buuren, Dave Clark, Stereo MC´s, Wilkinson, The Prototypes, Black Sun Empire, Andy C, Sub Focus a další.

Web festivalu: b4l.cz

Nalaďte se novým klipem Armin van Buuren x The Stickmen Project - No Fun

Colours of Ostrava

13. - 16. července, Ostrava

Oblíbený festival opět přiveze průřez světových jmen i zajímavých objevů klubové scény všech stylů, včetně tradičně oblíbené world music a etna. Pestrá směs stylů i jmen se představí na několika pódiích. Součástí bude i tradiční bohatý doprovodný program, mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace a další. A největší hvězdy festivalu? Je jich mnoho: The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Franz Ferdinand, Kings of Convenience, Meduza, Youssou N´Dour, Hiromi, Inhaler, Larkin Poe, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Tindersticks, Wardruna a další v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic.

Web festivalu: www.colours.cz

Nalaďte se klipem Princess Nokia - It's Not My Fault

Štěrkovna Music Open 2022

28. - 30. července, Ostrava

Oblíbený regionální festival zaměřený na českou hudební scénu se letos koná v prostorách ostravského Landek Parku a jde o jeho 17. ročník. A kdo vystoupí? Marie Rottrová, Bára Poláková, Vypsaná fixa, Čechomor, Vojtěch Dyk, Polemic, Paulie Garand a další.

Web festivalu: www.sterkovnamusic.com

Nalaďte se klipem Marie Rottrová - S tebou

