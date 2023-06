Mezinárodní festival Jazz Open Ostrava je jednou z nejzásadnějších kulturních akcí konaných v moravskoslezské metropoli. Jeho letošní, v pořadí již 17. ročník, spěje v těchto dnech do samotného grand finále, které nabídne nefalšované hudební delikatesy nejen příznivcům jazzu, ale i fusion, elektroniky, popu a dalších žánrů. Ostatně, posuďte sami…

Dirty Loops. | Foto: Jazz Open Ostrava

Jazz Open Ostrava vyvrcholí ve čtvrtek 22. června v podmanivém prostředí Slezkoostravského hradu za účasti dvou zahraničních megastar, kapel Dirty Loops a The Next Movement.

„V průběhu let se nám vždy dařilo představit řadu neotřelých a velmi temperamentních headlinerů, a nejinak je tomu i letos. Po Electro Deluxe, Phillipu Lasstierovi nebo loňských The Brand New Heavies přivítáme na letošním grand finále dvě zahraniční megastar - The Next Movement a Dirty Loops. Obě patří k extrémně žádaným koncertním kapelám, mimo jiné proto, že jejich hudba je přístupná a srozumitelná širokému publiku. Jakmile si je pustíte, začne to s vámi šít,“ uvádí s nadšením Boris Urbánek, zakladatel a ředitel festivalu.

Kapela Dirty Loops ze Švédska se stala bezprostředně po svém založení v roce 2008 naprostým fenoménem na kanálu YouTube. Poté si je vzal pod křídla guru světové hudby, americký producent Quincy Jones, který produkoval mimo jiné např. LP Thriller nebo Bad od Michaela Jacksona. V roce 2014 Dirty Loops vydali bestsellerové CD Loopifed, poté v roce 2020 album Phoenix a v roce 2021, společně s kytaristou Cory Wongem, CD Turbo. Dirty Loops dnes patří k nejžádanějším kapelám na světě. Na Jazz Open Ostrava vystoupí v rámci svého evropského turné, které čítá zastávky ve více než 13 zemích a posluchači i diváci se mohou těšit na skutečně mimořádný koncertní zážitek.

The Next Movement.Zdroj: Jazz Open Ostrava

Další populární kapelou, jež vystoupí na festivalovém grand finále v Ostravě, je trio The Next Movement ze Švýcarska, které se během posledních tří let stalo senzací na evropských pódiích. Nápad vystoupit na Jazz Open Ostrava vznikl během společného koncertu s kapelou BBC na loňském Black Sea Jazz festivalu v gruzínské Batumi. Samotný finálový večer Jazz Open Ostrava zahájí mladá česká formace NaOddBeat, což je skupina mladých studentů Ježkovy konzervatoře v Praze.

Letošní 17. ročník Jazz Open Ostrava zahájil již 7. června tzv. Groove Jam, který proběhl v klubu DOCK na Havlíčkově nábřeží a opět se stal spontánním setkáním hudebníků z Ostravy a okolí. Skvěle navodil atmosféru letošního festivalu.

Dále bude festival pokračovat již ve čtvrtek 15. června, kdy opět v DOCKu bude uveden do Síně slávy letošní jubilant, skladatel a pianista Emil Viklický se svým triem. Emil Viklický patří už téměř padesát let k absolutní špičce tuzemské jazzové scény. Absolvent Berklee College Of Music v Bostonu je stále velmi aktivním hudebníkem, který velkou část svého uměleckého života tráví na evropských i světových pódiích, zejména v USA nebo v Japonsku.

Jeho trio doplnil bubeník Jiří Stivín jr. a Petr Dvorský na kontrabas. A následující den, tedy 16. června, proběhne ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava koncert ostravské legendární kapely Boris Band Combination s hostem Jiřím Haladou.

