Jaromír Nohavica potěšil v těchto dnech své příznivce a po třech letech vydal své nové album pod názvem Máma mi na krk dala klíč. Předposlední písní nového alba je skladba Řekni sýr. Podívejte se na její koncertní podobu v nejnovějším videu.

Jaromír Nohavica. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zdroj: Youtube

Nové album obsahuje patnáct autorských písní, v nichž Jarek Nohavica znovu potvrdil, co už se o něm ví léta: je to skvělý básník s neotřelou poetikou, který dovede až kazatelsky oslovit posluchače a nezaměnitelnou melodikou vytváří malé hudební skvosty. To vše za vlastního doprovodu „jen" akustické kytary a harmoniky.