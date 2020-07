"Dovolím si říct, že Štěpán Kozub je nejtalentovanější umělec za hodně dlouhou dobu. Herec, komik i spěvák… Klobouk dolů."

"Pane bože, tomu člověku je teprve 24 let a co za tu dobu dokázal, je neuvěřitelné. Tenhle člověk to dotáhne sakra daleko."

"Je něco, na co Štěpán Kozub nemá talent?"

Takto komentují fanoušci výkon člena improvizační partičky Tři tygři například na portálu Youtube.com. A jak se líbí vám?

Poslechněte si a posuďte jeho výkon sami:

