David Koller, Majk Spirit, Rybičky 48, FiHa, Rock´n ´Roll Band Marcela Woodmana, Děda Mládek Illegal Band, stometrová překážková dráha Maad Bounce, mažoretky Krokodýl, judisté Baník, dětská zóna se skákacím hradem, holanským biliárem, Michalem Nesvatbou, Klauny z Balónkova, Míšou Růžičkovou… I to nabídne program Slavností Jihu, které se konají v sobotu 4. a v neděli 5. září na bývalém fotbalovém hřišti ve Svazácké ulici v Zábřehu.

David Koller | Foto: Deník / Januszek Tomáš

Brány se otevírají oba dny v 9:30 hodin. Ještě dnes (v pátek 3. září 2021) a do sobotních 9 hodin se dají vstupenky na oba dny koupit v předprodeji za symbolických 100 korun, mj. na webu www.kulturajih.cz. Poté už budou k mání jen na místě za 200 Kč (vstup zdarma mají návštěvníci od 65 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, TP a děti do 120 cm výšky v doprovodu dospělé osoby).