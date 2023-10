/OBRAZEM/ Jiří Neuwirt je známý ostravský grafik, ale také malíř, ilustrátor a tvůrce medailí. Řadu let působil jako pedagog na Střední umělecké škole v Ostravě. Je předsedou Výtvarného spolku Nová věc, Unie výtvarníků České republiky, kterou tvoří také akademický malíř Martin Pawera a sochař Pavel Vácha. Bohužel jeho zakládající člen - sochař Jan Gajda - , stejně jako malíř a sochař Ivo Sýkora odešli předčasně do výtvarného nebe.

Výtvarník a grafik Jiří Neuwirt. | Foto: Se souhlasem Jiřího Neuwirta

Sarkasmus a podobenství

Jiří Neuwirt oslavil koncem února letošního roku pětasedmdesátiny. Jeho díla vyprávějí s velkým vtipem a sarkasmem o lidské fantazii, proměnlivosti našich tužeb, ale i o slabostech. A navíc je zde všudypřítomná, někdy jemná, lyrická, jindy velmi rafinovaná erotika, často s humorným až ironickým podtextem.

„Člověk by se měl umět zasmát někdy i sám sobě, když si chce dělat i z jiných lidí legraci. Možná i v okamžiku, kdy mu zrovna do smíchu moc není… Samozřejmě, že ono to asi vždy nejde. Mám takový pocit, že dnes se už (zase) vyrojilo tolik ješitných, a sebestředných jedinců, kteří v tomto ohledu mají velké problémy sami se sebou a znechucují život jiným, což je smutné,“ míní tvůrce, který dlouhá léta žije a tvoří v Ostravě-Hrabové.

Dotyky s „člověčinou“

Snad každý jeho obraz je dotykem s úžasnou člověčinou. Autor je tak trochu pábitelem, který ač dospělý, dovede nádherně snít a hrát si. Výtvarná činnost mu přináší určitý pocit naplnění a štěstí.

Přebal knihy Jiřího NeuwirtaZdroj: Se souhlasem Jiřího Neuwirta

Jak sám říká, má radost, když se ozve třeba někdo z Belgie či Portugalska a projeví zájem o jeho grafiku. Jiří Neuwirt má na svém kontě desítky samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

V kavárně kina Svět v Hodoníně bude 14. října v 16 hodin zahájena Neuwirtova výstava obrazů pod názvem Veni Vidi, No a co? Je průřezem autorovy nejnovější tvorby za poslední léta. Současně budou na vernisáži pokřtěny dvě bibliofilie.

Jedna s názvem Benátské ozvěny je Neuwirtovým vyznáním městu, které si oblíbil. V útlé knížečce jsou vedle jeho ilustrací (ale též ilustrací jeho dvou dcer) i autorovy básně a fotografie. Druhá bibliofilie nese název Jantarově bleděmodrý sen, jejímž autorem je Zdeněk Janas a ilustroval ji také Jiří Neuwirt.