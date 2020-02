Jiří Neuwirt už od dětství velmi rád četl knihy všech možných žánrů. Zájem o literaturu ho přivedl k ilustraci. Ve svých výtvarných dílech vždy upřednostňuje příběh. Dovede ho mistrně rozehrát.

Jeho obrazy vyprávějí s velkým vtipem a sarkasmem o lidské fantazii, proměnlivosti našich tužeb, ale i o slabostech. A navíc je zde všudypřítomná, někdy jemná, lyrická, jindy velmi rafinovaná erotika, často s humorným až ironickým podtextem…

SARKASMUS ŽIVOTA

„Člověk by se měl umět zasmát někdy i sám sobě, když si chce dělat i z jiných lidí legraci. Možná i v okamžiku, kdy mu zrovna do smíchu moc není… Samozřejmě, že ono to asi vždy nejde. Mám takový pocit, že dnes se už (zase) vyrojilo tolik ješitných, a sebestředných jedinců, kteří v tomto ohledu mají velké problémy sami se sebou a znechucují život jiným, což je smutné…,“ míní tvůrce, který dlouhá léta žije a tvoří v moravskoslezské metropoli.

Doposud působil v několika výtvarných seskupeních, jako byly a jsou Skupina 4 a Výtvarný spolek Nová věc, jehož je prezidentem a nyní ho tvoří spolu s Jirkou akademický malíř Martin Pawera a sochař Pavel Vácha. Je rovněž členem Združenia umelcov západného slovenska, s nímž v těchto dnech vystavuje v Bratislavské galerii Umelka.

NOVÁ VĚC

„Bohužel, čas je běžec s dlouhým krokem, kterého nezastavíš, jak říká klasik, takže i náš Výtvarný spolek Nová věc Unie výtvarných umělců České republiky už opustili, a odešli do tvůrčího nebe úžasný kamarád a jeho spoluzakladatel sochař Jan Gajda, stejně jako malíř Ivo Sýkora,“ dodává smutně Jiří Neuwirt. Jinak také zkušený pedagog, který vychoval řadu žáků, kteří se docela slušně uplatňují v současném výtvarném světě.

DIVADLO SVĚT

Jiří Neuwirt má dar obrazotvornosti. Jeho často fantaskní představy vedou jedince k meditaci s vystavenými díly v galerii či výtvarné síni. Snad každý obrázek je dotykem s úžasnou člověčinou. Autor je tak trochu pábitelem, který ač dospělý, dovede nádherně snít a hrát si. Výtvarná činnost mu přináší určitý pocit naplnění a štěstí.

Jak sám říká, má radost, když se ozve třeba někdo z Belgie či Portugalska a projeví zájem o jeho grafické dílo. A stále se snaží, aby v jeho výtvarných dílech byla jakási magie, jisté tajemství. Což plně platí o jeho ilustracích, které obohatily řadu knih, například Karla Vůjtka, prozaicko-básnický cyklus „hodinových ság“ spisovatele Miroslava Sehnala, který je vytvořil spolu s autorem tohoto článku.

Nyní je na knižních pultech kniha brněnského antropologa Jaroslava Maliny Vraždy v Tie-Breaku, které Jiří Neuwirt rovněž výtvarně obohatil svými ilustracemi.

MILOVANÉ BENÁTKY

Jedním ze zamilovaných míst, kam se Jiří Neuwirt rád vrací, patří Benátky.

„Lákají mě především svou neopakovatelnou architekturou a atmosférou, kterou zaznamenávám už několik let fotoobjektivem. A benátské bienále, které jsem v minulosti měl několikrát možnost navštívit? Jistě, najdou se na něm určitě zajímavé nápady, ale některé rádoby konceptuální projekty už nemají s opravdovým kumštem nic společného. To je můj názor, který samozřejmě nikomu nevnucuji,“ vyznává se během našeho setkání autor, který v současné době pracuje na medaili pro místo svého bydliště Hrabovou…

„Jistý pán Renoire si v pozdním věku nechával štětec přivazovat k ruce a pokračoval v práci, tak i já doufám, že pomyslný štětec udržím i nadále bez špagátku a ještě vytvořím něco, co mě a snad i jiné bude těšit…“