„Poté, kdy jsem absolvoval tehdejší jedenáctiletku střední školy a dvouleté nástavbové studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, jsem se nedostal na vysokou školu z politických důvodů,“ vzpomíná Josef Barták, když nás provázel výše zmíněnou výstavou. Nějaký čas tedy pracoval jako výtvarník ve Strojosvitu Krnov jako dělník a v Dřevařských závodech v Hlučíně. Nakonec byl alespoň trochu rád, že mohl studovat na Dřevařské fakultě Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu. A i když základní vojenskou službu musel absolvovat u „černých výložek“, ani toho moc nakonec nelitoval.

„Díky přátelství, které jsem v zeleném „mundúru“ navázal s duchovními, jsem později – s jejich pomocí – mohl po vojně realizovat některé sakrální interiéry,“ dodává Barták.

Josef Barták byl oceněn jako výrazná osobnost města Hlučína za rok 2021.Zdroj: se svolením MU Hlučín

A tak vdechnul život interiérům kostelů v Hoštálkové u Vsetína, ve Frýdku-Místku, Krnově, klášterní kapli v objektu Regína ve Zlíně, kapli Hospice Citadela ve Valašském Meziříčí a mnoha dalším. Na Hlučínsku, kde trvale žije a pracuje mnoho let, se podílel rovněž na řadě realizací. Vytvořil působivé prostředí restaurací penzionu Svatý Florián v Hlučíně, ale i restaurace Perla, a dalších. Je autorem pietní úpravy místa hrobů německých vojáků v Hlučíně, návrhu kněžiště a rozšíření kaple v Darkovičkách i mnoha dalších projektů. Úctyhodné dílo…

Design

Ale Josef Barták je také velmi zkušený designer v oblasti nábytku a svítidel. „To už má začátky v době, kdy jsem pracoval v ostravské Dřevovýrobě, mezitím jsem si odskočil do Prahy, kde jsem v Družstevním zásobovacím podniku vedl tým lidí, kteří se zabývali – pokud jde o interiéry – obchodními a restauračními zařízeními,“ říká Josef Barták. Od konce sedmdesátých let minulého století, kdy se vrátil do ostravské Dřevovýroby jako vedoucí projekce, se jeho zájem soustředil zejména na design nábytku a svítidel. „To souviselo s tím, že mě lákala problematika ergonomie a fyziologie sedacího nábytku,“ vysvětluje kumštýř.

„Touha vyrábět atypický nábytek i pro zahraničí mě v roce 1991 vedlo k založení vlastní firmy. Od prvopočátku se tento záměr opíral jak o vlastní truhlářskou výrobu, tak o projekční erudici. Takže jsme v Kozmicích začali s výrobou sedacího nábytku,“ informuje Josef Barták.

Atypická výroba interiérů je podle jeho slov podmíněna kvalitním řemeslem a profesionálním technologickým vybavením. Jen tak lze vedle výroby z laminovaných materiálů vyrábět dýhovaný i masivní nábytek, a to nejen rovných tvarů, ale i oblých, lisovaných do formy.

Vedle interiérů pokračuje Bartákova firma FORM v malosériové výrobě sedacího, stolového a doplňkového nábytku. Hlavním sortimentem firmy jsou pracovní židle a sedací soupravy. Vedle těchto produktů se firma zabývá výrobou nábytkových součástí, jako jsou rozkládací jídelní stoly, věšáky a další nábytkové doplňky. V době naší návštěvy se připravovala například zakázka knihovny do Rumunska a sada speciálních kožených židlí do Německa.

„Firmu jsem už předal svým dvěma synům, nevím, jak se bude v době současné energetické krize vyvíjet její další osud. Ale chci být stále nezdolným optimistou,“ loučí se s námi Josef Barták, oceněný jako Osobnost Hlučína za rok 2021.