Její druhou část vyplní portréty významných uměleckých osobností. Neměl by mezi nimi chybět Beethoven, Janáček a řada dalších. Dratvovou výtvarnou prezentací by chtěl známý ostravský bar Waldemar vzkřísit svou dřívější „slávu“, vždyť se v něm v minulosti scházeli hudebníci, herci, výtvarníci, literáti, novináři, ale i další pozoruhodní lidé. První vlaštovkou se v tomto smyslu stala před časem výstava fotografií ostravského autora Petra Grimma, na nichž nevšedním způsobem zachytil objektivem na pódiu písničkáře Jarka Nohavicu, Pepu Streichla, Karla Plíhala, Pavla Dobeše a další.

Tento letos pětasedmdesátiletý kumštýř je rodák ze Zlína. Na počátku šedesátých let se vyučil ofsettiskařem a později absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Jeho olejomalby a kresby s názvy Poslední cesta Kryla a Opaska, Rudý kohout, Otevřená vrátka, Ukovaný z nábojnice či Nevidomá dívka mají velmi expresivní náboj. To bude hlavní náplň chystané výstavy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.