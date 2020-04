Před časem po ukončení svého funkčního období v Radě státního fondu České kinematografie se dlouholetý režisér ostravského televizního studia Ludvík Klega rozhodl, že už nebude nic natáčet a začne si užívat volna s manželkou na jejich milované chalupě.

LUDVíK KLEGA (na snímku vpravo) s kameramanem Janem Plesníkem (uprostřed) a redaktorem Markem Hýžou zcela vlevo při natáčení Osudových okamžiků. | Foto: Archiv Ludvíka Klegy

„Abych si to pro sebe zdůvodnil, tak jsem si řekl, že práci přijmu jen v případě, když dostanu takovou nabídku, která se neodmítá… A ejhle, v říjnu roku 2018 mi volá šéfproducent Pavel Dragoun, že se připravuje velký dokumentární sedmidílný projekt ke stému výročí založení Československé republiky nazvaný Narození 1918. A zda bych měl zájem napsat si k jednomu dílu scénář a režírovat jej. Dohodli jsme se, takže jsem natáčel se dvěma fantastickými stoletými dědoušky. Jeden z nich, Zdeněk Ředina, vedl desítky let v Tlumačově pálenici a druhý, Jan Matuška, je celoživotním vinařem taky z Tlumačova. Velice sympatičtí lidé, neustále v dobré náladě. Do dnešního dne se nevzdávají své štamprličky a skleničky. Takže zázraky se dějí…“ říká Ludvík Klega, který 19. dubna oslaví sedmdesátiny.