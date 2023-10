/FOTOGALERIE/ Skupině Nedivoč se ne nadarmo někdy říká „mašina na hity". Ono nahrát popové písničky, které jsou líbivé, ale nepodbízí se přitom na první dobrou lacinému posluchačskému mainstreamu, je docela velký kumšt. Nedivoč to umí, o čemž nás přesvědčí i na svém novém klipu ke skladbě Horo Horo. Natáčel se v ostravských lokacích, především na haldě Ema, a výsledek rozhodně stojí za to. Ostatně, podívejte se sami…

Realizace klipu k písni Horo Horo zabrala celý rok. | Foto: se souhlasem Petra Nováka

Kapela Nedivoč se chystá představit světu svůj nový klip k písni Horo Horo, který slibuje velký vizuální zážitek. Klip vznikal celý rok ve spolupráci s více než 100 lidmi, včetně známých ostravských herců, muzikantů a dalších místních umělců.

Videoklip Nedivoč k písni Horo Horo

Režíroval ho známý český režisér Vladimír Skórka, původem z Havířova. Autor původní skladby pojmenované Na nejvyšší hoře, Jakub Klein, o vzniku písně řekl: „Nebyl to tehdy ani obyčejný den, ani obvyklá hodina. Byla jedna v noci na Vzkříšení, největší svátek Velikonoc. Nejsem věřící, ale najednou jsem vnímal jakousi obrovskou sílu. Ovládla mě představa muže na vysoké hoře. Chvíli to byl Ježíš, chvíli stromový muž obrostlý vegetací. Přesedával jsem od kytary k pianu a snažil jsem se zachytit to kouzlo okamžiku hudbou a slovy. Ve tři hodiny ráno byla píseň hotová."

Skladba pak zůstala před světem několik let ukrytá, než známý ostravský bavič a písničkář Jiří Krhut přesvědčil Jakuba, aby ji nahrál. A díky spolupráci s Markem Hoblíkem doputovala píseň až ke kapele Nedivoč, která ji v aranži Adama Farany vydala pod názvem Horo Horo na svém loňském albu Svítá.

Natáčelo se na několika místech, které každý Ostravan dobře zná. Jedna z hlavních lokací byla Halda Ema, která je v klipu ztvárněná k nepoznání. Kvůli nesnadnému přístupu se na ni vše, včetně veškeré techniky a pračky nebo grilu, muselo donést pěšky. Natáčení trvalo dva dny, kdy druhý den nebyl ani v plánu. Závěrečná scéna, kde byli herci mimo jiné i v plavkách, se natáčela při teplotě 7 stupňů.

Klip vizuálně vyniká především díky své postprodukci, která byla zpracovávána dvacetičlenným týmem vedeným střihačem Matějem Jankovským a VFX supervizorem Janem Téglašem. Kreativní práce trvala rok a na finální podobě klipu se dokonce podílela i AI neboli umělá inteligence. Herci, kteří hráli bez nároku na honorář, museli v klipu zpěvákovi kapely Sváťovi Tulejovi vylézt doslova na záda. Ostravská Fajna dílna k tomuto účelu sestrojila speciální konstrukci, která se vezla na vozíku za autem.

V klipu se objeví známí ostravští herci a muzikanti, např. Jiří Krhut, Vladimír Polák, Petra Kocmanová, Nikolaos Grigoriadis, Josef Kaluža, manželé Georgievovi, Aneta Kaluža Klimešová a Sára Erlebachová. Unikátním a nezapomenutelným momentem natáčení byla účast pejsků z útulku Bouda, kteří se ale nakonec nedostali do finálního střihu.

Režisér Vladimír Skórka, tvůrce ikonických seriálů Lajna nebo Skoro na mizině, o klipu řekl: „Klip vycházel z nápadu, který jsem původně chtěl realizovat s Davidem Stypkou pro jeho píseň Kříž. Naše plány ale nejprve zastavila covidová pauza a následně Davidův odchod. Přišlo mi symbolické jej realizovat s kapelou Nedivoč, jejíž písničky mám rád a která byla s Davidem vždy velmi úzce propojena. Píseň je sice jiná, ale tematicky velmi podobná a já měl možnost tímhle způsobem poslat Davidovi do hudebního nebe pozdravení. Námět klipu, na kterém jsem spolupracoval s uznávaným scenáristou Martinem Šimíčkem, je vlastně existenciální obraz života, jak jej vnímám já. Jdeme po cestě životem a čelíme tomu, co nám život přinese a v konečném důsledku nám nezbyde, než to vše akceptovat a jít stále dál. To, jestli si vybereme cestu kupředu, nebo se v něm budeme vracet, je pouze na nás. Jde o to nehroutit se (jak říkáme v Ostravě) z tempa doby.

