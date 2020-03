„Je to ostrý start. Fungujeme ve zcela jiném režimu. Skončila veškerá velká výroba, leccos bylo přesunuto, zastaveno, zrušeno. Ve zpravodajství se věnujeme výhradně koronaviru. Mnozí lidé pracují z domu a jsem rád, že je to možné, zdraví je nejpřednější ze všeho,“ říká Miroslav Karas.

Jaké jsou první dny v ředitelské roli?

Hektické, nepředstavitelné, neočekávané. Už jsem se nemohl vrátit do Moskvy, kde mám všechny své věci, protože je zavřená hranice a nelétají letadla. Zavolal mi generální ředitel a zeptal se, zda můžu nastoupit dřív. Souhlasil jsem a do Ostravy přijel dva týdny před plánovaným nástupem.

S lidmi se seznamuju v trochu jiné situaci. Na chodbě nebo přes telefon a mail. Jsou zorganizovaní, vědí, co mají dělat. Jen je mi líto, že se s nimi nemůžu poznat v klidu. Vejít do kanceláří, podat ruku.

Na stres, změny a rychlý sled událostí jste nejspíš coby někdejší zahraniční zpravodaj v Rusku a Polsku zvyklý.

Díky novinářské práci jsem zažil mnoho okamžiků, které byly rušné a nepředvídatelné, mimořádné. V Rusku, na Ukrajině, Krymu i jinde jsem se dostával do situací, kdy musíte okamžitě reagovat - vyhodnotit situaci a jednat. Byl jsem ve válce, zažil jsem chvíle, kdy se kolem střílelo a umírali lidé, třeba kolega, který stál pár metrů od nás.

Tím víc si uvědomuju, co se děje. I to, že nesu zvýšenou zodpovědnost za lidi kolem sebe.

Nač jste se právě teď zaměřil?

Seznámil jsem se s nejužším vedením a navštívil redaktory ze zpravodajství, kterým jsem poděkoval za to, co dělají. Protože odvádějí obrovský kus práce a jsem na ně hrdý. Doufám, že jsem je povzbudil. Jsem schopen jim pomoct, kdykoli budou potřebovat. Dělal jsem tu práci bezmála třicet let.

A hned druhý den po mém nástupu se začala rodit myšlenka vzniku speciálního programu ČT3 pro seniory. Přípravě ostravského vysílání magazínu Život na třetí jsme věnovali opravdu hodně energie.

Co dalšího máte v plánu?

Mé vstupní ostravské krédo zní: za špičkovými pořady stojí špičkoví tvůrci. O tom jsem přesvědčený. Ostrava má jedinečné výsledky. Díky kreativní producentce Kateřině Ondřejkové sem zamířili Čeští lvi, je tady tradiční ukázková škola publicistiky a dokumentu, byl bych rád, aby se v ní pokračovalo.

Chci, aby zpravodajství přinášelo veřejnoprávní servis divákovi a divák věřil tomu, co se vysílá. Aby platilo: Je to pravda, protože to říkali v České televizi. Taky aby se potvrdilo, že veřejnoprávní televize má své opodstatnění. Že je to veřejnoprávní služba, o níž se nediskutuje, do níž se nekope. Protože stojí za to a je nás všech.

Jsem přesvědčen, že v Ostravě je základna obrovské kvality. Jde o to lidi motivovat. Aby se nezapomínalo, že se v Ostravě dělají dobré věci.

VIZITKA

PhDr. Miroslav Karas

- ředitel Televizního studia Ostrava

- rodák z Havířova, absolvent žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze

- profesně začínal v Československém rozhlase, nejprve v redakci dětského vysílání, poté se stal redaktorem zahraničního zpravodajství a v roce 1992 zahraničním zpravodajem v Polsku. V roce 1998 přešel z veřejnoprávního rozhlasu do České televize, střídavě působil jako zahraniční zpravodaj ve Varšavě a Moskvě. Počátkem března 2020 zvítězil ve výběrovém řízení na post ředitele ostravského studia České televize.

- je ženatý, má dvě děti

- koníčky: rybaření na moři, chalupaření, dobrá četba

Jana Fabianová