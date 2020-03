Nerada snižuje laťku kvality své práce, o čemž svědčí i spousta proměněných nominací při oceňování projektů, na kterých spolupracovala. Život Kateřiny Ondřejkové je televizní tvorbou a kulturou hustě protkán a sama tvrdí, že by se o kulturu a umění měli lidé zajímat, protože obohatí jejich životy.

Televizní a filmové tvorbě jste se začala věnovat hned po absolvování vysoké školy. Jak moc a v čem se změnil charakter této práce, když byste měla srovnat tehdejší dobu například před cca patnácti lety s dobou nynější?

Tak předně, já začínala trochu dříve (úsměv), ale pokud mám odpovědět na vaši otázku, tak musím oddělit produkci filmovou a televizní. Gró mé práce je televizní produkce a ta se za posledních 15 let změnila naprosto zásadně. Zaprvé se otevřel trh a stanic je nepřeberné množství, a to jak globálně, tak lokálně. Každý si může předplatit streamovací služby, které přinášejí velmi kvalitní obsah. To je první velký rozdíl. Tím druhým je, že produkce velkých filmových studií v USA se zaměřuje na mainstreamovější počiny, a tím pádem se svoboda tvorby přesunula právě do streamovacích služeb. Je rozdíl, když máte na to, vyprávět příběh v prostoru stopáže dvou hodin, a nebo desíti, což už je formát seriálu. I proto tvůrci jako David Fincher nebo Woody Allen nyní vyprávějí příběhy prostřednictvím televizních seriálů. A televize, která byla vždy považována za chudší a trochu hloupější sestřenici filmové produkce, hraje najednou prim.

A když byste měla mluvit o filmové tvorbě?

Film poměrně nedávno zažil úpadek tržby, protože lidé přestali chodit do kina. Nyní se to změnilo a lidé se do kin začínají vracet, a to i přesto, že mají možnost mít zmíněné streamovací služby a využívat jich z pohodlí domova. To je i dobrou zprávou pro český film, protože čeští diváci vždy chodili do kina především na české filmy.

Čím si myslíte, že to je – že lidé chodí více do kina a více na české filmy?

Určitě v tom hraje roli, že jsme na tom ekonomicky poměrně dobře, takže lidé cenu lístku do kina nemusí příliš řešit. A sdílený zážitek hraje také svou roli. Je rozdíl, jestli se na nějaký film díváte doma v televizi, byť je velká, nebo na plátně v kině s množstvím dalších lidí a lepším zvukem, protože tady je výsledný dojem určitě lepší a silnější. Čeští diváci měli vždycky rádi české filmy a naše herce. I když teď velkým zájmem překvapil dokument V síti, přesto jsou u diváků stále nejoblíbenější romantické komedie s velmi známými herci.

Kreativní producentka není příliš známé povolání a spousta lidí určitě vůbec netuší, co si pod touto profesí představit. Můžete prozradit, co všechno obnáší, případně jak vypadá váš denní program?

Já si každý den ráno v práci hlavně říkám, co jsem dělala, když ještě nebyly e-maily. (smích) Nicméně naprosto fantastická věc na mé práci a důvod, proč ji dělám tak ráda, je to, že pro mě každý den vypadá úplně jinak. Takže jak vypadá můj vzorový den, nejde popsat, ale pokusím se alespoň vysvětlit náplň mé práce. V podstatě jsem projektový manažer, který z ničeho nakonec přenese na televizní obrazovku třeba hraný seriál. Mám tedy na práci to, že vyhodnotím některý z nápadů, které mi tvůrci posílají, jako dostatečně nosný a silný, a nebo jsem to já, kdo iniciuje nějaký nápad, na který si posléze najdu scénáristu, režiséra a další lidi a společně projekt připravujeme a vyvíjíme. Řešíme spoustu věcí – od obsazení, sestavení štábu, přes výpravu a kostýmy až po samotné natáčení. Kreativita doprovází celý tento tvůrčí proces, protože jak při natáčení, tak i například ve střižně je tato vlastnost naprosto nutná. Našim cílem je vyvolat u diváka emoce, protože každý film nebo seriál je přece o emocích, které divák u jeho sledování prožívá.

Jaké pro vás je spolupracovat najednou s takovým množstvím segmentů? Je to náročné?

Je to fantastické. Samozřejmě je to i náročné, protože je ta práce zároveň velmi komplexní. Máme ale možnost vidět ten vývoj od nápadu až po diváckou premiéru. Je to jako v současném populárním pořadu Peče celá země, kde můžeme pozorovat, jak soutěžící postupně míchají těsto, pečou korpus, dělají krém, přidají další kus dortu… Je to v podstatě podobné, dokonce bych řekla, že identické. (úsměv)

Co je pro vás na vaší práci a projektech tím nejzajímavějším?

Miluji fázi psaní scénářů, protože právě tam vytváříte příběh. Vy se například rozhodnete, jak bude pokračovat scéna, kdy se manželka dozví, že je jí manžel nevěrný. Rozhodnete se, co udělá – jestli ho vyhodí, setká se s milenkou, nebo bude prostě dělat, že to neví. A to je ono. Vy vytváříte ty příběhy, vháníte své postavy do různých situací a můžete se rozhodnout, jak v nich obstojí. Pokud pracuji na dokumentu, protože má práce se netýká pouze hrané tvorby, tak miluji fázi střihu. V dokumentu totiž vzniká příběh až ve střižně, když skládáte natočený materiál.

Letos jste se opět účastnila předávání cen České filmové a televizní akademie Český lev. Který z nominovaných filmů byl pro vás favoritem?

To je těžké. Měla jsem tam svou osobní nominaci jako producent seriálu Zkáza Dejvického divadla, nicméně vyhrál Most a myslím si, že oprávněně, protože to je fenomén. Potom jsem za Českou televizi koprodukovala několik filmů, které měly nominaci, a to film Staříci – tam jsme měli dvě proměněné nominace za hlavní i vedlejší mužskou roli, pohádku Hodinářův učeň, která byla oceněna za nejlepší filmovou hudbu, a film Poslední aristokratka, kde byla nominace za výpravu. Přestože jsem tam měla vlastní želízka v ohni, nyní už mohu prozradit, že jsem i jako členka České filmové a televizní akademie hlasovala pro Nabarvené ptáče, kterému jsem moc fandila.

Film Nabarvené ptáče měl rovněž velký úspěch v zahraničí. Čemu to přisuzujete?

Nemohu o tomto filmu hovořit příliš zasvěceně, protože jsem na něm nepracovala a ani neviděla všechny statistiky, které s tím, na co se ptáte, souvisejí, ale průlomové je, že se po letech dostal český film do hlavní soutěže významného evropského festivalu. Nejen, že ten film je z filmařského pohledu obrovský, mimořádně krásně a poctivě natočený, ale já si myslím, že je i hodně současný. To, co divák může sledovat na plátně – příběh Josky, který přežívá strašná utrpení – to není něco, co skončilo koncem druhé světové války. Stejný příběh mohou dneska zažívat děti v Sýrii. Myslím si, že právě to může mít vliv na skutečnost, že film diváka zasáhne.

Když byste měla mluvit sama čistě za sebe, jaký filmový nebo seriálový žánr máte nejraději?

Mám vztah k věcem, které mě zasáhnou. Film, televize, výtvarné umění nebo i hudba, která k tomu má speciální předpoklad, ale i divadlo nebo literatura může člověka emočně zasáhnout tak, že něco uvnitř začne prožívat. Pak je úplně jedno, jestli ten vnitřní příběh byl rozpoután skladbou nebo obrazem. A to je to, o co vlastně všichni usilujeme ve své práci. Zasáhnout diváka nějakou emocí. Takže i já miluji díla, která mnou emočně smýkají. A mám moc ráda filmy se špatným koncem, protože tam si pak můžu ty emoce odžít ještě mnohem déle. (úsměv)

A máte i nějaký oblíbený film nebo seriál, bez ohledu na žánr, stáří a místo původu, na který se podíváte ráda i opakovaně?

Příliš často se mi nestává, že se dívám opakovaně. Kdybych měla sestavit mých top 10 filmů nebo seriálů, bylo by to hodně těžké. S top 100 už by to bylo jednodušší a věděla bych, co tam dát. Ale už kvůli tomu, kolik je toho neustále nového, se mi nestává, že bych jeden snímek viděla například pětkrát.

Sama jste držitelkou cen za televizní tvorbu. Jak moc člověka tato ocenění motivují k další práci?

Každopádně je to vždycky velká radost, protože je to konkrétní hmatatelné vyjádření ocenění práce, kterou dělám. Rozhodně nechci být patetická, abych tady říkala, že je to zavazující. Ale člověku se příliš nechce tu svou laťku jakýmkoli způsobem snižovat. Pro mě není motivací mít určitý počet Českých lvů a přes mrtvoly k úspěchu také nechodím. Ale laťku kvality bych opravdu nerada snižovala, proto se snažím, abych to, co dělám, bylo aspoň ve hře. Je to taková zdravá ambice. A protože mé jméno se objevuje v mnoha titulcích, snažím se tedy, aby to jméno byla jakási značka kvality a úrovně. Byť si nedělám iluze, že široká veřejnost ví, kdo je Kateřina Ondřejková. (úsměv)

Na jakém projektu jste naposledy pracovala a proč jste si jej vybrala?

Pracuji vždy na několika projektech současně. Momentálně například, a z toho mám velkou radost, dokončujeme střih třídílné minisérie Herec, kterou napsal Petr Bok, autor Četníků z Luhačovic. Režisérem je Peter Bebjak, se kterým jsem spolupracovala na třídílné miniséri Spravedlnost, která získala Českého lva. Na obrazovkách České televize se Herec objeví letos na podzim. Právě začínáme natáčet dvanáctidílný seriál Stíny v mlze, který režíruje Radim Špaček a napsal ho Zdeněk Zapletal. Bude se natáčet v Ostravě a jejím okolí a bude detektivně laděný. Myslím si, že od ostatních detektivních seriálů, které nyní vídáme na obrazovkách, se odliší především velkým dějovým prostorem pro osobní linky hlavních hrdinů – dvou detektivů. Mou vizí bylo ukázat, jak lidé s takto exponovaným povoláním vlastně žijí. Vůbec mi nešlo o to, abych ukázala prototyp rozervaného alkoholika ve stylu Harryho Holea. (úsměv) Chtěla jsem ukázat normální lidi s normálními životy a to, jak jsou schopni je skloubit s takto náročnou prací. A ne náhodou je jedna z hlavních postav žena – kriminalistka.

Byla vám předlohou pro tuto postavu nějaká konkrétní osoba nebo zmíněná kriminalistka vznikla z čisté fantazie jako nápad, který by se mohl ujmout?

Nevím, jestli se ujme a neznám žádnou kriminalistku, která by nám byla předlohou, nicméně pro tuto postavu byly inspirací i v jiných povoláních hodně časově exponované ženy, které rozhodně nemají jednoduché být ženou, manželkou, matkou, společně se svou náročnou profesí. Trochu o tom něco vím. (smích)

Jak jste na tom s regionálními počiny?

Dotočili jsme dokument o Divadlu Petra Bezruče, který režíroval Míra Janek, jeden z nejlepších českých dokumentaristů. V Divadle Pera Bezruče budeme rovněž natáčet záznam inscenace Transky, body, vteřiny Tomáše Dianišky. S tím se také momentálně pokouším psát komediální seriál. Projekty takto neustále střídám a ze střižny se vracím ke psaní scénářů, vezmu to přes „plac“ (tak se říká místu natáčení) a zase naopak.

Vedete ke kultuře a orientaci v ní i vaše děti? Myslíte si, že je to důležité?

Ano, vedu, a důležité je to zásadně z mnoha důvodů. Definitivně jim to obohacuje život. Také to z nich dělá emoční lidi, kteří prožijí skrze umění nějaké další příběhy. V neposlední řadě jim to vytváří i přehled, který rozvíjí jejich osobnost. Já osobně si myslím, že když se o tyto věci zajímáte, máte o trochu bohatší život. Nikomu to samozřejmě nevnucuji. Nicméně, přestože mé děti věkem už nejsou tak úplně děti, vedla jsem je ke kultuře a od staršího syna se mi dokonce dostalo i zpětné vazby, kdy mi za tento přístup poděkoval.

Musela jste se někdy v rámci práce takzvaně kousnout do jazyka a překonat něco, co jste úplně nechtěla?

Mnohokrát. (úsměv) Navíc šoubyznys je takové prostředí, kde člověk někdy přijde do kontaktu s hodně velkými egoisty. Diplomacie a taktika, ale na druhé straně také asertivita a schopnost udělat v určitou chvíli rozhodnutí, za kterým si stojím, je součástí mé profese.

Je podle vás pro člověka a jeho vývoj důležitým faktorem orientovat se ve světě televize, médií a filmu, když vše vztáhneme na dnešní dobu?

Jestli míříte k mediální gramotnosti, je to dnes zcela zásadní. Pokud totiž lidi nebudou mít kritické myšlení, tak se z nás stane stádo, ke kterému, když přijde další Hitler, lehce nás ovládne. Kdežto když budeme naše kritické myšlení rozvíjet právě proto, že žijeme ve světě přehlceném médii, informacemi, ale také dezinformacemi, naučíme se rozlišovat. Ověřování informací z konkrétních zdrojů je jenom základ. Myslím si, že když se natolik změnila doba a my žijeme v digitálním prostoru, mediální výchova je zcela stěžejní i pro děti, pro které by měla být zavedena do školních osnov. Generace X, která je nyní ve školách, je generace, která se narodila se smartphonem v ruce.

Hledíte vždy a v každém případě především na diváka a na to, jak bude výsledné dílo působit na něj?

Pokud se mě ptáte, jestli myslím na diváka ve smyslu, aby rozuměl tomu, co mu chceme sdělit, pak je odpověď ano. Pokud se mě ale ptáte, jestli se snažím divákovi podbízet v rámci jeho vkusu, aby měl daný projekt co nejvyšší sledovanost, pak zní odpověď ne. Já totiž pracuji ve veřejnoprávní televizi, kde maximální sledovanost není cílovým měřítkem. Naše úspěchy se měří i kvalitativními parametry, tudíž dbáme na originalitu, zaujetí a diváckou spokojenost. A hlavně – myslím si, že divák není hloupý. Hloupí jsou ti, kteří diváka podceňují.