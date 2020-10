Kitzbergerovi v ostravském Chagallu aneb Když je tvůrčí celá rodina

Navzdory současné koronavirové situaci, kdy kultura a umění v České republice - v důsledku opatření vlády - byly „zahnány do karantény“ a v těchto dnech se prakticky nekonají žádné koncerty, divadelní či filmová představení, neznamená to, že by lidé z této branže rezignovali.

IGOR KITZBERGER na vernisáži jedné ze svých výstav. | Foto: Archiv Igora Kitzbergera

Opak je pravdou. Mnozí z nich už vidí i to světlo na konci pomyslného tunelu. A připravují neúnavně další projekty. Příkladem může být i Výtvarné centrum Chagall v Ostravě. Sochy, plastiky i sklo „Žijeme v nelehké době. V důsledku pandemie návštěvnost na výstavách v tomto roce je poněkud nižší než v letech minulých. Ale rozhodně se nevzdáváme a připravujeme pro veřejnost další atraktivní prezentace umělců," sdělil nám Petr Pavliňák, šéf ostravského Výtvarného centra Chagall. To chystá už koncem října, kdy by se měla rozvolnit opatření nejenom v oblasti kultury a umění, velmi atraktivní výstavu z tvorby rodiny Kitzbergerových. „Není mnoho uměleckých dynastií, ve kterých se dědí talent a umělecké mistrovství z otce na syna a ještě méně je takových rodin, které mohou v několika generacích prezentovat své umění současně na jedné výstavě. V případě umělecké rodiny Kitzbergerových tomu tak je," uvedl Petr Pavliňák. Profese se dědí z otce na syna… Nejznámější z rodu Kizbergerů je letos sedmapadesátiletý akademický sochař Igor. „Mé rozhodnutí věnovat se sochařině se zrodilo v dílně mého otce, uměleckého sochaře Václava," vzpomíná po letech Igor, který vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Absolvoval studijní pobyty v Itálii. Věnuje se figurálnímu a reliéfnímu sochařství, pracuje výhradně s kovem. Figury z bronzu jsou svařované, což dává možnost manipulovat s pohyby figur až na hranici absurdna. Mezi obdivované opusy autora patří Paganini, kterého ztvárnil několikrát. Známí jsou i jeho šašci, žongléři anebo herecké společnosti. „U každé plastiky mi jde především o myšlenku, o lidský náboj. Přitom nechávám materiál víc promlouvat. Mám respekt před každým materiálem, ať už se jedná o dřevo, kámen, keramiku nebo kov," vyznal se sochař před časem v rozhovoru pro Deník. Kovář jak se patří Igorův otec Václav je umělecký kovář. V roce 1987 si otevřel svou vlastní dílnu. Věnuje se tvorbě kovaných soch s tematikou lidových postav, hudebníků a jiných námětů. Igorovi synové Kristian a Sebastian se také představí na ostravské výstavě. Oba absolvovali pražskou UMPRUM. Zatímco Sebastian se věnuje tvorbě skla, Kristian sochařině. A aby toho umění v rodině nebylo málo, další členkou rodiny je Ingrid Kitzbergerová, akademická architektka, galeristka a kurátorka výstav. Studovala architektonickou tvorbu na VŠVU v Bratislavě / 1990 /, věnovala se architektonické tvorbě a designu kovaného nábytku. Takže výstava, jejíž zahájení je plánováno v „Chagallu" na 29. října, by měla potrvat až do konce roku. A určitě nabídne kvalitní kumšt wautorů, o jejichž tvorbu je mezi veřejností už řadu let poměrně velký zájem.



