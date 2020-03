Městská knihovna Klimkovice si letos připomene stoleté výročí svého založení a zároveň 125 let od vzniku Českého čtenářského spolku, který vybudování knihovny v Klimkovicích inicioval.

Buduněk, ve kterém před válkou sídlila knihovna a radnice. | Foto: Archiv města Klimkovice

Sto let také existuje obecní kronika města Klimkovice. Všechna výročí událostí, významných pro kulturní život ve městě, zmapuje výstava kronik a historických fotografií. Výstava se bude konat ve 2. poschodí klimkovického zámku. Její slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 15. března v 16 hodin. Až do 22. března bude pro veřejnost otevřena denně od 15 do 18 hodin.