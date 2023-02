„Chodí k nám široké spektrum návštěvníků, kterým chceme nabídnout co nejširší hudební zaměření, a proto pracujeme také na folkové nabídce,“ říká Marcela Mrózková Heříková, ředitelka Centra kultury a vzdělávání.

Zdroj: Youtube

Folkové koncerty na další měsíce se už proto připravují pod taktovkou externího poradce Parníku pro folkový žánr, pana Milana Kaplana.

„Parník je i v současnosti významným hudebním klubem a jako takový by měl mít i folkovou linii. Já osobně bych si přál, aby v něm každý čtvrtek hrály folkové hvězdy z Ostravy a ostatních míst Česka. Nemyslím si, že by na to měl být jen jeden dramaturg. Naopak dnes vím, že mít více pohledů na folkovou scénu je lepší řešení,“ míní Milan Kaplan.

V březnu budou folkovou scénu v Parníku reprezentovat například koncerty Ondřeje Fencla a Hromosvodu nebo kapely Acoustic Irish a Madalen.

„Přál bych klubu hlavně nepřerušovanou čtvrteční řadu s hvězdami, bardy nebo i začínajícími interprety z různých oblastí folkového žánru a různých koutů země. Už se to rozjelo, a teď bych se rád podělil o dramaturgický prostor s dalšími, kteří folkovou scénu znají a navíc mají Parník rádi,“ dodává závěrem Milan Kaplan.