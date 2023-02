Na co se můžete těšit?

Karin LednickáZdroj: Gabriela StašováPáteční program na ČRo Dvojce & Nakladatelské scéně v živém vysílání pořadu Blízká setkání s Alešem Cibulkou odstartuje právě Karin Lednická, která je tváří letošního ročníku Knižního festivalu.

V sobotní debatě Deníku N se společně s Kateřinou Tučkovou, autorkou knihy Bílá voda, pustí do temnějších zákoutí naší minulosti.

„Jedno pódium, dvě z nejčtenějších spisovatelek současné české literatury… Máme velkou radost, že letos návštěvníkům festivalu můžeme nabídnout takto zajímavý program. Věříme, že debata autorek několika oceněných knih nadchne nejednoho čtenáře a knihomola,“ sdělil ředitel festivalu Jan Šumbera.

Veďme děti ke čtení. Město Ostrava bude rozdávat knížky prvňáčkům

V rámci bohatého programu si dále popovídáme o popularizaci českých spisovatelů a spisovatelek z let minulých s influencerkou a literátkou Karolínou Zoe Meixnerovou. Svůj románový debut Přitažlivost planety Krypton nám představí oblíbený herec, scenárista a režisér Jiří Mádl, a s členkami HumbookTeamu prodiskutujeme popularitu hlavních postav několika takzvaných young adult knih.

Svátek knih a příběhů

Knižní festival je svátkem knih, ale především příběhů. Těmi skutečnými příběhy návštěvníky provede Mirek Vaňura, moderátor nejúspěšnějšího podcastu ČRo Dvojky – Kriminálka, i legendy novodobé kriminalistiky. Herci a tvůrci z Národního divadla moravskoslezského nám prozradí, jak vznikla adaptace životopisného románu o Marii Antoinettě.

Knihy jsou často také nástrojem pro vzdělávání a diskusi o politických tématech, na scéně Voices of Freedom & Deník N se proto zaměříme na kulturu, společnost a aktuální politické dění. Připraven bude rovněž doprovodný program pro žáky základních a středních škol.

Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918 – 2018

Přijďte se setkat s oblíbenými autory a dalšími milovníky literatury, objevte nové žánry, načerpejte inspiraci a doplňte svou knihovnu o pár nových a podepsaných kousků. Od klasiky po komiksy, na Knižním festivalu v Ostravě si každý najde to své.



Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny bude probíhat do 2. března, a to on-line formou na www.kniznifestival.cz nebo osobně v infocentrech Ostravainfo. Poté budou vstupenky k dispozici na místě v pavilonu A, a to po celou dobu konání festivalu (pá 10.00 – 18.00, so 10.00 – 17.00).