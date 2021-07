Dlouhá léta se zabývá kryptozoologií, což je věda o neznámých zvířatech a kreacionismem, tedy naukou o stvoření. Z této oblasti napsal knihy Záhadná monstra, Hon na vodní příšery nebo Putování do zeleného srdce Amazonie.

Současně také navštívil řadu zemí, především v Jižní Americe.

Tím více překvapuje jeho nejnovější beletristický počin, který čtenáře zavede do světa moravského maloměsta. Kniha má název Mimozemci z Lekotilu a vydalo ji nakladatelství E- knihy jedou. A o čem toto dílko vypráví?

Svět moravského maloměsta

Přebal knihy Mimozemci z Lekotilu.Zdroj: Se souhlasem V.A.Slámy„Bláznivá ředitelka základní školy se v knize převléká za královnu, zatímco kapitán remorkéru Pružina se za ponurého troubení vysloužilé vojenské kapely potápí uprostřed rozlehlých lánů pšenice a kukuřice. V nočních uličkách okresního městečka můžete také potkat šavlozubého predátora na lovu, zatímco kolem jezdí na skřípějící tříkolce nefalšované dvoumetrové strašidlo Čago,“ přibližuje tento humorný příběh sám autor.

A když k tomu připočítáte chamtivost manažerů nadnárodní společnosti Bagroosh, kteří chtějí zničit české hospody i místní noviny, nebo úskočnou lstivost chlípného šéfredaktora Grupáče v protikladu s vlídnou bezelstností barona Doriána a jeho trochu krvelačného mazlíčka s blanitými křídly, máte před sebou dokonalý obrázek hutné atmosféry knihy.

Inspirace realitou

Na otázku Deníku, odkud čerpal Vojtěch Alberto Sláma v tomto případě inspiraci odpovídá: „Největší legrace je, že dobrých padesát procent událostí popisovaných v knize se skutečně událo. Čtenář se dočte třeba o tom, jak těžké je žít v malém městě, když máte za otce praštěného vědce, který žije na hromádce s tou nejkrásnější doktorandkou. Také váš děda, opora místního hostince U pavího očka, není zrovna příkladný exemplář. Když se k tomu připočte, že jste romantický básník a začínající učitel zcela bez autority, je na slabší depresi zaděláno. Spořádaným Lekotilem se navíc v noci plíží děsivé šavlozubé monstrum se zabijáckými instinkty a kolem vašeho domku, zatíženého krutou hypotékou, občas projede dvoumetrové strašidlo Čago na obří skřípějící tříkolce,“ líčí autor.

Úsměvný knižní příběh by se mohl stát dobrým rozptýlením v čase letní dovolené a prázdnin.

MINIVIZITKA Vojtěcha A. Slámy

Vojtěch Alberto Sláma se narodil v roce 1968 a vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci. Pracoval jako stěhovák, zedník a hlídač v zoologické zahradě, než se stal redaktorem deníku Svoboda či zahraničního zpravodajství, a na krátkou dobu také šéfredaktorem dnes již neexistujícího ekonomického týdeníku.

Mezi jeho nejznámější literární díla patří například kniha Záhadná monstra, Hon na vodní příšery, nebo třeba Putování do zeleného srdce Amazonie. Při tomto všem také navštívil mnoho zemí, především v době, kdy byl novinářem, navštěvoval Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Kazachstán a Kyrgyzstán. Potom ještě několikrát cestoval do brazilské Amazonie, jednou do bažiny Pantanuly, a dále také navštívil Venezuelu, Bolívii, Gambii, Thajsko a malajskou část ostrova Borneo.

Do filmového světa se Vojtěch doposud zapsal pouze jednou, a to v roce 1999 snímkem Po stopách amazonských, ve kterém se hlavně zabývá obludami v oblasti řeky Jandiatuby.