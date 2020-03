Můžete si o něm myslet cokoliv, ale jedno se popřít Richardu Krajčovi rozhodně nemůže. Jeho „tah na branku“ je prostě ukázkový.

Další vysílání by se mělo uskutečnit dnes večer.



Sledovat ho můžete

- na FACEBOOKU ZDE

- na INSTAGRAMU ZDE

Lídr známé české kapely se rozhodl pro virtuální kontakt se svými fanoušky a natáčí videa, kde hraje a zpívá. Ve svém čtvrtečním vysílání na sociálních sítích vyhlásil anketu, co chtějí lidé nejvíce vidět nebo slyšet.

„Všichni to máme nyní komplikovanější. My jsme měli být na turné, přijde nám to líto a vám jistě také,“ vzkázal Richard Krajčo fanouškům a zmínil, že všeobecný zákaz divadelních a sportovních akcí ovlivnil všechny. Při živém vysílání i zavtipkoval. „Už je nás tady více, než je povolený limit,“ usmíval se Krajčo.

Jako otec také zmínil situaci na školách, kdy i jeho děti musí postupně zvládnout domácí výuku a samostudium. Poté vzal do ruky kytaru a následujících dvacet minut bylo o jakémsi virtuálním koncertu, který Krajčo proložil svými průpovídkami.

Jako správný bavič se nebál použít ani netypické předměty pro doladění kytarového podkladu. Na závěr zazněla jedna z nejznámějších skladeb kapely za poslední léta – Cesta.

Zpěvák na svém instagramovém i facebookovém profilu namotivoval fanoušky k dalšímu sledování. „Když mi tady necháte zpětnou vazbu o tom, jestli se vám video líbilo, budu moc rád a tím, že budu vysílat, vám udělám radost. Jak už jsem psal na svých profilech, komedianti jsou tu od toho, aby dělali lidem radost a myslím si, že právě teď je pro to ten vhodný okamžik,“ doplnil s úsměvem známý zpěvák.

Další vysílání plánuje Richard Krajčo na zítřejších 20.30 hodin, kde bude podle jeho slov hrát, zpívat, ale i číst. Lidé si mohou o písničky říct prostřednictvím Richardova instagramového profilu, k čemuž fanoušky zpěvák vyzval. Jako překvapení bude také číst jeho oblíbenou povídku. Jakou, to se dozvíme zítra.