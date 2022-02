Bratři Orffové slavili Anděla

„Vrátili jsme se skoro o třicet let zpátky, kdy tato píseň vznikla. Znovu jsme ji natočili v jednoduchém aranžmá hlasu jen s doprovodem mladého šikovného krnovského klavíristy Matěje Černého,“ říká zpěvák, kytarista a Bratr Orff Ivan Gajdoš.

Klip vytvořila tatérka Nella Vilímková, podívejte se

Zdroj: Youtube

Rozjímavou Píseň pro Stefanii Sauer vystihuje atmosféra videoklipu, za kterým stojí členové kapely i tatérka a kreslířka Nella Vilímková.

„Když jsem šel po nahrávání písničky domů, začalo letos poprvé opravdu hustě chumelit. Vánice. Napadlo mě natočit si vločky na telefon na zpomalený záběr. Zrovna okolo driftovali mladí kluci v upravených autech, tak jsem to tam nechal. Něco mi k tomu chybělo, dokázal jsem si ale představit jednoduchou dětskou kresbu. I když nic takového předtím nedělala, poprosil jsem Nellu, která podobným způsobem tetuje. Příjemně mě překvapilo, když mi za pár dní poslala pár kresbiček a dokonce je zkusila rozpohybovat. Pak už to jen zkompletoval můj patnáctiletý syn Saša a bylo to. Prostě DIY,“ dodává ke vzniku kytarista Lukáš Novotný. Do konce roku se chystá uveřejnění další písně, tentokrát doprovázené krnovským jazzovým kytaristou Tiborem Židou.

Jarní turné se blíží

Legenda říká, že nápad na název Bratři Orffové vznikl v učebně krnovské Základní umělecké školy, kde učí Ivan Gajdoš. Byly tam pro děti připravené různé štěrchátka, hrkátka, cinkátka a ťukátka, kterým se souborně říká Orffovy nástroje podle skladatele a pedagoga Carla Orffa. Ten při výuce dětí prosazoval spojení hudby a pohybu. Kdo zná hravý humor Ivana Gajdoše, jistě dokáže ocenit název kapely, ve které nejsou žádní sourozenci ani nikdo s příjmením Orff.

Bratři Orffové představili videoklip k písničce Vymazán

Orffové vznikli roku 2002. O tři roky později vydali debut Bingriwingri. Následující Šero (2013) jim vyneslo ocenění Anděl v kategorii Skupina roku a Cenu hudební kritiky Apollo za album roku. Současnou sestavu tvoří kytarista a zpěvák Ivan Gajdoš, kytarista Lukáš Novotný, trumpetista Libor Martiník, bubeník Petr Odstrčil, basák Břetislav Koláček a klávesista a hráč na syntezátory Zdeněk Henych.

Nejbližší koncerty Bratří Orffů proběhnou 28. 4. v brněnském Kabinetu Múz, 29. 4. v opavském kostele sv. Janů, 30. 4. v Jazz Tibet club Olomouc, 11. 5. v Anděl café v Plzni a 12. 5. v pražském Café V lese.