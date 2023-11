/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejslavnější a nejhranější balet světa se vrací na jeviště Divadla Antonína Dvořáka po 10 letech od poslední premiéry v nové inscenaci – v pořadí už osmé. Tentokrát balet Národního divadla moravskoslezského v Ostravě sáhl po choreografiii Youriho Vámose. Diváci Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského uvidí od čtvrtka 16. listopadu.

Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského uvede Divadlo Antonína Dvořáka od 16. listopadu. | Video: Deník/Lukáš Kaboň, Kateřina Součková

Když se řekne balet, většina lidí si pravděpodobně jako první vybaví Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Poprvé se Labutí jezero na jevišti Národního divadla moravskoslezského uvedlo v roce 1920 v choreografii Achilla Viscusiho. Světová premiéra díla proběhla v moskevském Velkém divadle v roce 1877 a choreografem tehdy byl český umělec Václav Reisinger.

Choreograf Youri Vámos přibližuje téměř 150 let starý choreografický skvost současnému vnímání světa, současnému životu a zároveň však ctí tradici celovečerních baletů. „Libreto Labutího jezera se opírá o starý německý příběh, v podstatě o pohádku se symbolickými postavami. K tomuto jednoduchému ději vytvořil Čajkovskij velmi silnou hudbu. To byl jeden z důvodů, proč jsem se do příběhu ponořil,“ říká Youri Vámos.

Choreograf nyní v Labutím jezeře sleduje prince Siegfrieda od dětských let přes mladíka k dospělému muži. Na scéně se objeví i princovo alter ego. Díky dramatickému vykreslení postav se děj stává se realističtějším a je současnému divákovi bližší. Roli dospělého prince tančí Maxwell Davies a Hugo Fraresso. Odettu/Odilii ztvární na premiéře Italka Eleonora Ancona.

„Je to splněný sen. Už jako malá jsem vzhlížela k balerínám, které se objevily v této dvojroli. Líbí se mi i celkově tato verze, kdy je bílá labuť jakousi vizí, idealizací ženy v princově mysli,“ popisuje Ancona. Role alternují Maria Lovero a Shino Sakurado.

Labutí jezero Youriho Vámose vnáší podle scénografa Daniela Dvořáka do tradiční dramaturgie principy moderního divadla. „O to byl můj úkol těžší. Vybudovat scénografickými prostředky prostor, situace a jejich dynamiku tak, aby odpovídaly novému pohledu a výkladu, a přitom nemátly diváka nesrozumitelnou transformací mimo obsahovou a hudební strukturu díla. Doufám, že naše Labutí jezero stvořené pro dnešní dobu zaujme. Možná jinými prostředky než dříve, ale míříme ke stejnému cíli jako generace před námi: naplnit novými emocemi pojem KRÁSA,“ říká Dvořák, který zároveň stojí za světelným designem inscenace.

Kostýmy vytvořil Roman Šolc. Balet doprovází operní orchestr NDM pod vedením Aleny Hron, druhým dirigentem je Chuhei Iwasaki.