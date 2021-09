Letos se základní kola odehrávají v klubu Hard Cafe v Karviné, v havířovském klubu Centrum a v prostorách zrekonstruovaného Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě.

Do Havířova zamíří partičky BroumBand z Hulína, Refresh Q z Hodonína a Them Switcheroos z Uherského Hradiště. Do karvinského Hard Cafe zamíří kapely Koupím Si Kulomet z Olomouce, SKLAD NA ROCK z Kladna a The Desperate Mind z Brna.

Ostravský klub DK Poklad pak přivítá i prvního zahraničního účastníka – trio kapel bude ve složení MERS (Zlín), Plující (Skuteč) a slovenská parta The Perfect Igloo ze Žliny.

Vstup na koncerty je zdarma. Všechny novinky aktuálně přibývají na FB profilu a portálu soutěže www.lihen.cz.