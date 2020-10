David John Lloyd vzpomíná dodnes na své první ostravské kroky velmi rád.

„Přiletěl jsem v roce 1995 z Barcelony, na vídeňské letiště, kde mě tenkrát čekal Petr Pavliňák, majitel Výtvarného centra Chagall v Ostravě. Tam jsem měl svou první českou výstavu. Můj dojem z moravskoslezské metropole před lety? Město plné kontrastů s industriální surovostí, což mě vedlo k vytvoření několika zajímavých akcí, k nimž patřily například Černý a Žlutý projekt, inspirovaný hornictvím. Oba projekty byly prezentovány v Hornickém muzeu na Landeku. Inspirativně na mě zapůsobila setkání se spisovatelem Mirkem Sehnalem, dýdžejem Pavlem Fialou, tanečníkem a choreografem Igorem Vejsadou, muzikoložkou a překladatelkou Janou Novotnou, galeristou Petrem Beránkem a mnohými dalšími,“ vzpomíná po letech David J. Lloyd.

Paradoxně Ostrava mu umožnila setkání s barcelonskou rodačkou, světově proslulou sopranistkou, Montserrat Caballé, které před jejím ostravským koncertem věnoval svůj obraz.

NAKAŽLIVÁ BOHÉMA? NIKOLIV: RUM

Ostrava pohltila Davida Lloyda, výtvarníka, ale také příležitostného saxofonistu, hudebníka, ale i zábavného společníka do víru bohémského života. Ten sice hodně maloval, ale možná ještě více navštěvoval noční podniky, třeba Televizní klub v Ostravě, kde mu údajně zachutnal typický někdejší mok havířů rum. Možná, v malých dávkách je to lék, ve větších pak určitě zabiják. A tak není divu, že po nějakém čase to přišlo. Cirhóza jater, zněla diagnóza velmi vážného zdravotního stavu anglického bouřliváka.

„Následovaly pobyty v nemocnicích. A když se zdálo, že má David vyhráno, musel se po čase podrobit v pražském IKEMu transplantaci jater. Dopadla úspěšně,“ vzpomíná novomanželka Pavla.

„Chci opravdu ještě jednou poděkovat za nesmírnou péči všem lékařům, kteří mi zachránili život,“ říká David Lloyd. Od základu změnil životosprávu. Je šťastný, že znovu může malovat a věnovat se hudbě.

„Naštěstí se zklidnil, ale emoce s ním cloumají stále. Holt je to bouřlivák,“ tvrdí manželka a zároveň jeho strážný anděl Pavla.

David John Lloyd stále tvoří, chystá výstavy a nové projekty, dokonce jeden ostravský básník prý připravuje o něm sbírku. Věřme , že se vše podaří…