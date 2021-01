Jako první se nové turné představí 27.9.2021 v Ostravar Areně, následují show v Brně v DRFG areně 8.10., v pardubické Enteria Areně 12.10. a vyvrcholí v pražské O2 areně 20.10.2021. Po pražském koncertě, který je již v prodeji, bude ve středu 20.ledna v 9 hodin zahájen předprodej vstupenek na ostravský, brněnský a pardubický koncert. Více na lucie.cz.

Zdroj: archiv kapely Lucie

Členové skupiny Lucie se shodují, že jednou z největších a nejnáročnějších inovací byla příprava samotné organicky dynamické scény, která využívá nejnovější technologie z oblasti zvuku i vizuálních efektů a zároveň osvědčené divadelní principy:

„Na scéně, kterou chceme fanouškům představit, jsme pracovali bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná a věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek” zdůrazňují členové skupiny.

Naprosto přelomové turné

I hudebně bude turné naprosto přelomové - Lucie se spojila s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nové symfonické aranžmá pro celý program této show. V kombinaci kompletního obsazení skupiny, Filharmonie Hradce Králové a pěveckého sboru se tak na fanoušky chystá téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou Lucie tak, jak ho ještě nezažili.

Podívejte se na videoklip kapely Lucie - Nejlepší, kterou znám

Zdroj: Youtube

„Letošek byl pro všechny velmi těžký. Nám ale mimo jiné rok 2020 ukázal, že bez kultury to prostě nejde. Jako by nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, a to nejen ta umělecká, kterou bychom si měli bezpodmínečně chránit. O to víc se těšíme, až se letos vrátíme na pódium a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je zážitek, který nejde ničím nahradit,” shoduje se celá skupina Lucie.