Soubor baletu Národního divadla moravskoslezského (NDM) uvede 16. března v české premiéře celovečerní choreografii izraelského tvůrce Ohada Naharina s názvem Hora. Vizuálně i pocitově se jedná o zcela ojedinělé pojetí baletu, které v České republice ještě nebylo k vidění. V čem tkví jeho výjimečná osobitost?

Hora nabídne divákům vizuálně i pocitově zcela ojedinělé pojetí baletu. | Foto: Se svolením NDM

„Ohad Naharin je jednou z nejvýznamnějších osobností současné světové taneční scény, udává už několik desetiletí směr, styl a ovlivňuje vývoj současného tance. Naharin v devadesátých letech minulého století vytvořil vlastní pohybový jazyk gaga a své choreografie tvoří právě v tomto jazyce. Tanečníci se musejí na choreografii naladit i mentálně, nestačí zvládnout ji pouze pohybově,“ uvedla mluvčí divadla Šárka Swiderová s tím, že divákům nyní baletní soubor NDM předkládá poprvé v Ostravě i v české premiéře Naharinovo celovečerní dílo z roku 2009.

Inscenaci Hora nastudovali kmenoví tanečníci souboru NDM, což není pro Naharina obvyklé. „Své choreografie totiž tvoří výhradně pro legendární izraelský soubor Batsheva Dance Company a jen výjimečně je dovolí tančit jiným souborům,“doplnila dále Šárka Swiderová.

Sám choreograf přirovnal Horu k hřišti s vlastními pravidly: Jedenáct tanečníků rozehraje pohybovou fantazii na hudbu, kterou všichni dobře známe. Pohyby, které vidíme, jsou ale nečekané, originální, jdou až na hranici lidských možností.

Na scéně dominuje fluorescenční zelená barva, tanečníci v minimalistických černých kostýmech tvoří před diváky něco nového, podmanivého a „strašidelně krásného“. Naharinova Hora vyvádí diváka z uklidňujícího pohodlí něčeho jemu dobře známého do vzrušujícího objevování neznámého.

Dojem podpoří mj. již zmíněná použitá hudba, která přenáší Horu z oblasti poznatelného do čehosi nadpozemského. Ohad Naharin spolupracoval se dvěma špičkovými japonskými skladateli a instrumentalisty elektronické hudby. Isao Tomita upravil například slavné melodie Clauda Debussyho, Modesta Musorgského, Richarda Strausse, Edvarda Griega, ale třeba i ústřední hudební motiv Johna Williamse z filmu Hvězdné války. Naharin použil také skladbu Datamatrix v aranžmá Rjódžiho Ikedy.

Tanečníky v Ostravě vybírali a balet nastudovali Hani Sirkis a Matan David. Tým Ohada Naharina kladl důraz (stejně jako je tomu u každé choreografie souboru Batsheva Dance Company) na vnímavost a mentální naladění tanečníků NDM.

„Stává se, že tanečníci dokáží udělat hned ze začátku vše technicky správně, ale chybí jim vášeň a nedokáží se už nikam posunout. Nás mnohem více zaujmou ti, kteří na první pohled možná nevypadají podle našich představ, ale je jasné, že do toho půjdou naplno a budou se proměňovat a vyvíjet. Zároveň hledáme takové, kteří dokáží pracovat s různými fyzickými aspekty a zkoumat pohyb na několika úrovních – mohou být výbušní a rychlí, mohou dobře využívat své rozsahy, sílu nohou atd. Je také třeba, aby se všech jedenáct tanečníků na scéně maximálně sehrálo jako skupina,“ konstatoval ještě před uzavřením finálního obsazení baletní novinky v Ostravě Naharinův asistent Matan David. Vybráno nakonec bylo 22 členů souboru NDM.

Pro všechny členy souboru baletu NDM byla Hora zcela novou zkušeností. „Na Hoře se mi líbí už samotný koncept, kdy dílo a baletní sál jsou hřištěm, kde můžete bádat, hrát si s různou dynamikou a hudbou a hlavně – chyby tam nejsou zakázány, ale jsou považovány za nezbytný krok ke zlepšení a nalezení nových metod, jak přizpůsobit své tělo a mysl pohybu,“ zmínil Simone Giroletti.

„Stejně jako mnoho jiných Ohadových děl nemá děj zápletku, ale umožňuje zážitek, který může pro každého diváka znamenat něco jiného,“ doplnila jej Eleonora Ancona.

„Choreografie vás nutí k upřímnosti, za každým pohybem je myšlenka nebo pocit, a pokud nejste upřímní a zcela se pohybu neodevzdáte, vizuálně to působí nepřirozeně. Je to jedno z nejnáročnějších děl, které jsme dělali, a to jak fyzicky, tak psychicky. A určitě to ukáže divákům něco zcela nového a vyvolá v nich emoce, které pravděpodobně nečekali,“ shrnul Barnaby James Packham.

K tématu

Ostravští diváci měli zatím v NDM možnost vidět pouze Naharinovo krátké B/olero s hostující Natašou Novotnou a členkami izraelského souboru Batsheva Dance Company (premiéra v Ostravě byla 2016, inscenace Dva světy / jeden svět). Nataša Novotná dnes působí jako repetitorka baletního souboru NDM, podílela se na nastudování baletu Hora a zároveň je stále jedinou certifikovanou lektorkou pohybového jazyka gaga v Česku. Lekce vede v Praze. Jediná profi lekce u nás v divadle byla v tomto týdnu beznadějně vyprodána a měla velký ohlas.