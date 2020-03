Places samotní nyní vydali nový singl Quiet Sirens, který opět doprovází minimalisticky velkolepé video. Dochází v něm opět k sepětí jemné kytarové harmonie, křehkého vokálu a efektů, ke kterým byl na trumpetové vyhrávky přizván host.

Kapela Places funguje od roku 2010. Za jednu dekádu se parta mladých lidí proměnila v takřka hotovou kapelu, která se prezentuje nejen kvalitní hudbou, ale také promyšleným vizuálem. Jak vnímáte čas teď a před deseti lety, když byste měl srovnat kapelu Places i její členy konkrétně? Co se změnilo nejvíce?

Bylo nám sedmnáct osmnáct, nic jsme neuměli a zněli strašně. Teď nám táhne na třicet, něco už jsme zažili, ale pořád se učíme. Změnilo se to, že na začátku jsme si mysleli, že nám svět leží u nohou, že jsme nejlepší, zato teď je v našem uvažování mnohem více pokory, bereme to úplně jinak.

Takže jste stejně jako mnohé další kapely zjistili, že nejste jediní a své místo si musíte vybojovat především pílí a dřinou?

Přesně tak. Akorát ne všichni z kolektivu mají takovou povahu, aby vědomě tlačili na pilu, to jsem v prvních letech dělal především já. Možná, že toho bylo chvílemi až moc, ale říkám si, že jestli nás to přivedlo třeba až do studia k Tomášovi Neuwerthovi, nebylo to úplně od věci. Jen vím, že dneska bych už určité kroky a rozhodnutí udělal jinak. Ale občas se stane, že ještě dnes některé věci hrotím. Snažím se ovšem předcházet zbytečným nervům. Dříve mi na tom tolik nezáleželo – „Že někdo nepřijde na zkoušku kvůli rýmečce? Tak to už nemusí chodit vůbec, to si vytlučte z hlavy!" (smích) Snažili jsme se ale všichni, na zvuku a všech dalších složkách doteď pracujeme společně, jen na mně tak nějak zůstala pozice pana vedoucího, aby kapela držela pohromadě.

Kde si myslíte, že by kapela byla, kdybyste v prvních letech neabsolvovali různé soutěže typu University Band Contest? Myslíte si, že vás i tato hudební klání někam posunula?

Každé hraní vás obohatí, takže sbírat zkušenosti na hudebních soutěžích je podle mě dobré pro každou začínající kapelu. Zvlášť, kdy je v ceně nějaké "větší" hraní, což Majáles pro nás tehdy bezpochyby byl. To už je ale dávno. Je dobré, když k tomu přistupujete všude stejně, ať už hrajete někomu v ložnici, a nebo se předvádíte někde na showcasu.

Vraťme se tedy jen o několik hodin zpět. Nově jste vypustili singl s videoklipem s názvem Quiet Sirens. Jako kdyby k názvu se hodí i nově použité nástroje, konkrétně dechy, které jste, myslím si, ještě nikdy do vaší hudby nezakomponovali. Koho napadlo opět obohatit vaši hudbu nějak jinak?

Kytarista Kuba na kytaře vymyslel celkem nosné motivy, připomínalo mi to trochu fanfáry, pak jsme to začali hrát na koncertech a já to tam najednou slyšel. Přišel jsem s tím návrhem, všichni byli pro, tak jsem oslovil někdejšího kamaráda z vysoké školy, trumpetistu Honzu Štěpánka, jestli to nechce zkusit. Přijel z Místku na nahrávací session do Ostravy, párkrát do toho fouknul a bylo to.

Spolupracovali jste na skladbě s dalšími významnějšími hudebníky, když vynecháme producenta Tomáše Neuwertha?

U Tomáše ve studiu jsme nahráli bubny, jinak všechno ostatní vznikalo na jiných místech. Kytary a vokál u nás doma na Kanadě 22, trubka, basa a výsledný mix se dělal v Ostravě pod dohledem Lukáše Lukáše, který úzce spolupracuje se skupinou Buty.

Ano, znáte se s muzikanty z kapely Buty? Případně, inspirovali vás něčím? Nejen oni, ale třeba i jiné ostravské kultovní kapely?

Buty jsou hudebně bezedná studna, o tom není třeba přemítat. Známe se s nimi jen částečně, hlavně skrze Lukáše. Inspirace je to ale spíš nevědomá.

A máte nějaké jiné vlivné inspirace nebo už nyní chcete prostě znít jen jako Places?

Podle mě se do toho vždycky trochu přimíchá vliv toho, co zrovna posloucháte a ani to nemusíte napoprvé postřehnout. Ale ano, snažíme se především dělat si věci po svém. Neopouštíme kytary, neboť si myslím, že krabičkovou elektroniku, které je čím dál víc, by nás dělat asi tolik nebavilo. To, že hraji, nebo jsem v minulosti hrál v mnoha jiných projektech, se do Places také trochu promítá. Vím, jak se věci dělají jinde, mám možnost se přiučit různým přístupům k muzice a pak toho někdy využít zase jinde.

Jak vnímáte současnou situaci a její vliv na hudbu? Jste sice více klubová kapela, navzdory tomu, že máte odehráno i na festivalech, ale jistojistě musíte mít i vy názor na to, jak s hudební scénou zahýbá koronavirus.

Já to beru jako možnost v klidu zvážit všechno, co zvážit potřebuje, sic se asi mnoho lidí bude pohybovat na tenkém ledě. Nic moc se ovlivnit nedá, nechť všichni využijí čas pro sebe, ke cvičení, dost se tím prověří i vnitřní nastavení každého. Věřím, že až se začne zase hrát, budou lidi obecně trochu jiní, už budou vědět, že to není naprostá samozřejmost být jen tak na koncertě, budou mít srovnání s tím, jaké to je, když ty možnosti najednou nejsou. Budou si snad vážit všeho víc. Doufám. Možná je to slepý optimismus, ale chci tomu věřit.

A vy sám si vážíte každé příležitosti, kdy můžete být na koncertě, ať už jako hudebník nebo jako posluchač?

Já mám rád každé hraní. Jako posluchač toho moc nestihnu. Když už, tak samozřejmě. Ale hodně si vybírám, jsem v podstatě nepřetržitě v hluku a mezi lidmi, takže spíš se snažím volný čas trávit v tichu a sám, případně s co nejmenším počtem lidí. Tato rovnováha je pro mě důležitá.

Řešíte v kapele to, co jako první uděláte, až koronavirová situace ustoupí a lidé se vrátí ke svým běžným životům? A přemýšlel jste o tom, že byste chtěl na životě kapely i na tom svém něco změnit, třeba následkem spousty uvědomění, o kterých jste mluvil?

Nahrajeme nový materiál a přebukujeme koncerty na druhou polovinu roku. Pevně doufám, že nejpozději v létě už budeme všichni mimo nouzový stav. Na životě kapely je pořád co dělat, měnit, přestavovat, ale díky současnému stavu si budeme živáky asi více užívat, si myslím. Ne, že bychom to dosud nedělali, ale chápete… (smích) V mém životě se odehrálo mnoho změn už před rokem, musel jsem přehodnotit spoustu věcí, změnit naprosto sebedestruktivní styl života v něco plusového a tohle beru jako takovou "velkou přestávku", která byla nezbytná pro lidstvo, jako pro celek.