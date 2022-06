Mezitím Martin Pawera, rodák z Poličky, který v současné době žije a tvoří ve Frýdku – Místku, ušel velký kus tvůrčí cesty. Namaloval stovky a stovky obrazů. Postupem času se v Pawerových dílech začaly objevovat proroci minulého i současného světa. Jakoby je přímo v jednotlivých obrazových příbězích konfrontoval s lidmi přítomnosti. Možná i oni by mohli být mementem a tak trochu napomenutím dnešní rozdováděné civilizace, která už v některých případech zašla až příliš daleko. Právě takový pocit může mít návštěvník jeho současné výstavy ve výstavní síni Viléma Wünsche v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Koná se do konce června 2022 k jubileu autora, tedy sedmdesátinám, které oslaví počátkem letošního listopadu.

„Celý život nosím v sobě hodně vzpomínky z dětství. Vždycky mě okouzlovali lidé, kteří se dovedli v každodenním shonu na chvilku zastavit, pohovořit u lahodného moku, potřeboval jsem na plátně vstřebat nezapomenutelné bezstarostné chvíle na venkově třeba u své tety. Nikdy už nebudu moci dostatečně poděkovat rodičům, zejména mamince, co pro mě udělali,“ vyznává se umělec.

Martin Pawera umí na plátně rozehrát barevnou symfonii příběhů rozličných postav, ať už jsou mytologické nebo jsou to naši současníci z masa a kosti. Cit pro barvu, kompozici, kterou dovede vystihnout atmosféru zobrazované situace nutí přímo ve výstavní síni k meditaci nad současným údělem lidstva. Bytostný malíř má na svém kontě desítky samostatných a skoro dvě stovky kolektivních výstav doma i v zahraničí. Je zastoupen v řadě, zejména soukromých sbírkách po celém světě.

Ukázka z tvorby Martina Pawery.Zdroj: se svolením M. Pawery

Z těch posledních prezentací jmenujme jeho výstavy v pražském Mánesu a před několika lety byl velmi úspěšný v jedné z prestižních galerií v New Yorku. „New Yorku mě skutečně dostal. Atmosféru města jsem si opravdu hned zamiloval. Je to velmi inspirativní místo. Nejsem sice až tak moc zcestovalý, ale mohu říci, že New York a Benátky, kam se moc rád vracím, patří k mým oblíbeným místům. Samozřejmě do Itálie je to blíže, tam se mohu potkávat se starými malířskými skvosty, ale do New Yorku bych se také ještě chtěl podívat. No, uvidíme, věřím, že současná situace se v Evropě uklidní…,“ doufá výtvarník.

Martin Pawera není „jenom“ solitér. S Výtvarným spolkem NOVÁ VĚC Unie výtvarných umělců České republiky, jehož je členem a který doposud tvoří grafik Jiří Neuwirt a sochař Pavel Vácha, zatímco jeho bývalí členové sochař Jan Gajda a malíř Ivo Sýkora se na nás už jen dívají z uměleckého nebe, absolvoval v minulosti řadu výstav po celé České republice.

Martin Pawera patří také k velmi oblíbeným pedagogům. Před léty působil na ostravské Pedagogické fakultě jako asistent našeho skvělého sochaře Stanislava Hanzíka, který nás bohužel letos opustil. Vyučoval také na Střední umělecké škole v Ostravě a ZUŠ v Havířově. Před časem si splnil svůj sen a v Havířově si otevřel svůj soukromý Výtvarný ateliér, kde pracuje s „žáky“, kdy nejmladším je pět a nejstarším přes sedmdesát let… „Chodím k panu učiteli Pawerovi velmi ráda. V ateliéru panuje velmi přátelská a srdečná atmosféra, věnuje se nám s maximální péčí a dovede předávat své bohaté zkušenosti,“ svěřila se nám jedna ze „dříve narozených“ účastnic výtvarných kurzů.

Martin Pawera letos jubiluje, ale rozhodně ještě nebilancuje. Má stále velké plány a do budoucna chystá pro veřejnost ještě nejedno výstavní překvapení. Takže mu držíme palce.