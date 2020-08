Na svých rozměrných plátnech dovede rozehrát velmi sugestivně a s patřičnou noblesou velký koncert postav a barev. Ostatně velmi trefně to před časem vyjádřil známý umělec Boris Jirku, vysokoškolský profesor a Pawerův kamarád: „… Malíř je okouzlen proroky všedního dne. Je to jeho svět, skrytý za mušelínovou záclonou, kterou poodhrnul právě na Akademii výtvarných umění…,“ uvedl doslova na Martinovu adresu Boris Jirků.

Moudrost a zkušenost

Martin Pawera umí s přibývajícími lety – prostřednictvím svých obrazů – zúročit své poznávání světa. Jeho příběhy mají moudrost, je to umělecká výpověď o nesmírném člověčenství kumštýře o tom, jak vnímá své okolí, o sobě samém, o svých blízkých, ale také i o tom, jak a s kým žijeme, nebo se obecně zamýšlet nad nádhernými okamžiky zrození nového života. Autor má na svém kontě téměř sto padesát výstav doma i v zahraničí.

Před třemi lety se představil se svou výtvarnou tvorbou na výstavě v galerii Artifact na Orchard Street v Manhattanu. „New York mě doslova okouzlil. Je nesmírně inspirativní. Letěl jsem tam doslova s malou dušičkou. A potkal jsem tam samé krásné a příjemné lidi, kteří mi vždy ochotně pomohli,“ uvedl kumštýř. Z evropských měst miluji Benátky, kde jsem už byl vícekrát a vždycky si v nich najdu velkou inspiraci v dílech starých Mistrů,“ tvrdí malíř a také úspěšný a oblíbený pedagog, který coby výtvarný učitel působí řadu let v Havířově.

Klipová doba

„Žijeme v klipové době, ve světě komputerů, stáváme se čím dále více statistickým číslem této planety. Stále častěji se míjíme, nemáme čas jeden na druhého a pořád někam spěcháme a jistě všichni víme kam. Ale jenom si to často neuvědomujeme. Proto chci na svých plátnech malovat určitou pohodovou atmosféru," svěřuje se malíř Martin Pawera.

Na listopad chystá výtvarník rozsáhlejší prezentaci ve Výstavní síni Viléma Wunscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.

„Chtěl bych ukázat veřejnosti průřez svou nejnovější tvorbou. Snažím se, zejména během prázdnin, využít svůj veškerý volný čas a malovat. Je to smysl mého životního snažení. Vím, že čas běží velmi rychle. Nevím, jestli se mi ještě někdy podaří vystavovat právě v New Yorku, je to finančně velmi náročné, byť nabídky jsem už dostal. Uvidíme. V současné době se připravuji na jednu větší výstavu, kterou bych měl uspořádat ve velmi zajímavém prostředí v našem hlavním městě. Proto jsem se pustil i do velmi rozsáhlého díla, které má rozměry přes šest metrů na délku a čtyři metry na šířku,“ prozradil Martin Pawera.

Tento bytostný figuralista má úctu ke starým lidem, které rád na svých plátnech ztvárňuje pozoruhodným způsobem. Je to oslava moudrosti a pokory, kterou ne vždy všichni mladí lidé pociťují ve vztahu ke svým rodičům či prarodičům. Martin Pawera jim tímto vyslovuje svůj dík za vše co vykonali nejenom pro své potomky, což je v dnešní době více než chvályhodné.