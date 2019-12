V Dolní oblasti Vítkovice se až do neděle 24. listopadu koná festival interiérového designu a užitého umění Meat Design Ostrava 2019. Návštěvníci zde opět mohou najít designové novinky z oblasti nábytku, vybavení interiérů a domácností, doplňky, ukázky dekorování a výzdoby prostor pro bydlení i podnikání, designové předměty běžné denní potřeby.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

KDY: sobota od 10 do 20 hodin, neděle od 10 do 16 hodin

KDE: Areál Dolní oblasti Vítkovice

ZA KOLIK: Na místě jsou vstupenky za 220 korun, děti do 15 let vstupné neplatí.