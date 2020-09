Napětí, adrenalin, neskutečné sportovní výkony, ale také kouzelnou exotiku z celého světa přináší už tradičně Mezinárodní festival outdoorových filmů. Jeho osmnáctý ročník začíná letos 9. října v Ostravě, aby se pak po několika dnech přesunul do dalších měst a míst České republiky.

O tom, jaký bude a co nabídne, jsme hovořili s jeho ředitelem a zakladatelem Jiřím Kráčalíkem (na snímku níže).

Zdroj: Archiv J.KráčalíkaPříprava letošního ročníku byla určitě letos mnohem složitější než v minulých letech…

Nepochybně, podíváme-li se, kolik festivalů bylo u nás zrušeno. Covid–19 nám dal zabrat. Navíc odstoupili někteří významní partneři. Ale kupodivu tvůrci přihlásili rekordní počet – 1365 - snímků z celého světa, takže nebylo lehké vybrat z toho ty nejlepší. Myslím si, že letos jsou nejatraktivnější právě filmy v kategorii horského a horolezeckého snímku.

Které filmy vás osobně nejvíce zaujaly?

Zmíním opravdu jen několik. U nás máme nejlepšího horolezce světa Máru Holečka. A právě o něm natočil režisér Jan Šimánek unikátní film UFO Life. Se zatajeným dechem s ním budeme ve filmu vystupovat neprostoupenou dvoukilometrovou severozápadní stěnou Chamlangu.

Dále se diváci setkají například s chobotnicemi v australském snímku Octo Hunt. Italský film The Alba – The Epic Scotland jim pak zprostředkuje artovou atmosféru Skotska. Atraktivní je jistě film K2 Vlastní cestou o výstupu Kláry Kolouchové na K2, který se bude promítat v sobotu 10. září v Ostravě za osobní účasti Kláry. Dalším unikátním opusem je dokument Boys 1970 režiséra Tomáše Galáska. Jedná se o dialog minulosti s přítomností a sleduje dvě linie - československé horolezce, kteří zahynuli při zemětřesení v Peru před padesáti lety a loňský výstup M. Holečka a R. Groha.

Špičkový slovenský filmař Pavol Barabáš natočil filmovou vzpomínku na tragickou výpravu slovenských horolezců na Mont Everest v roce 1988. Letos ve festivalovém programu nabídneme filmy s Reinholdem Messnerem, nebo i řadu krátkých artových snímků, které nás zavedou do krásných míst naší planety. A na úplný závěr by si diváci z našeho kraje neměli nechat ujít Beskydskou sedmičku režiséra Radima Grzybka, která nás zavede na dnes již populární extrémní závod v Beskydech.

Jak bude festival v Ostravě probíhat?

Zahajujeme v pátek 9. října. Od 10. do 20. října pak poběží každý den projekce festivalových filmů a besedy v kině Art Domu kultury města Ostravy (DKMO). Každý den jsou na programu dva festivalové bloky, v 17 a 19 hodin. Navíc bude festival jako v minulých letech i v Ostravě- Polance v kině Retrostar.

Jaký program chystáte na zahájení?

V divadelním sále DKMO se 9. října od 18 hodin představí na zahájení festivalu svérázná zpěvačka Kaczi z Beskyd, přitažlivý program předvede mladá nadějná Eliška Jirsová se svou spill-contemporary choreografií - moderním tancem. Nebude chybět řada spotů, představujících hosty a ukázky jejich výkonů včetně úsměvné filmové vzpomínky na Miloslava Stingla, který před nedávnem odešel do spisovatelského nebe.

Přijede osobně hlavní host festivalu – horolezkyně Klára Kolouchová z Prahy. Nemusím připomínat, že je první Češkou, která zdolala nejtěžší horu světa K2 a další osmitisícovky. Dále přivítáme čestného hosta Ladislava Míku z Jizerských hor. Je to „železný“ muž Jizerské „Padesátky“. Navíc se zúčastnil všech světových pohárů dálkových běhů Worldloppet v Evropě. A řada dalších hostů…