Do dvaceti měst v České republice a také v Polsku zavítá letos program jednadvacátého ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (MFOF). Ten začíná 18. října v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě a zakončí ho vyhlášení nejlepších filmů s předáním cen přítomným filmařům v přímém televizním vysílání TV NOE v sobotu 9. prosince.

Snímek jednoho ze soutěžních filmů letošního MFOF. | Foto: se souhlasem MFOF

Porota vybírala z více než tisícovky filmů

„Do soutěže bylo vybráno 32 snímků z 1235 filmů z celého světa různých kategorií. Z kategorie horský a horolezecký film můžeme diváky pozvat na několik zajímavých snímků, k nimž patří výstup českých horolezců na horu Mašerbrum, který zdokumentoval Tomáš Galásek ve filmu K1. Pavol Barabáš se ve svém hodinovém dokumentu Horský vůdce zamýšlí nad tatranskými horskými vůdci, kteří pomáhají druhým plnit své touhy v nejvyšších slovenských horách již stopadesát let. Z Vysokých Tater je také film Nechtěný autoportrét Rastislava Hatiara, který přežil pád laviny, při které jeho spolulezec zemřel. O lavinovém neštěstí a následném vyrovnávání se s jeho následky je emotivní kanadský snímek To The Hills & Back. Do pákistánských velehor nás vezme parta francouzských přátel v dokumentu Air Karakoram. Pokusí se dostat do nejvyšších vrcholů pomocí paraglidingu, a zároveň se snaží překonat světový rekord,“ přibližuje magnety festivalu Jiří Kráčalík, ředitel MFOF.

Podle jeho slov si přijdou na své také milovníci potápění a vodního světa.

„Miroslav Náplava nabízí strhující příběh Pavla Grosse, akvanauta, vizionáře, vynálezce a konstruktéra ponorek v dokumentu Akvanaut Pavel Gross,“ dodává Jiří Kráčalík.

S Markétou Hanákovou se diváci vydají do Amazonie na nafukovací kánoi mezi piraně a s olympionikem Vavřincem Hradílkem splaví Gangu.

Zajímaví hosté

Hlavním hostem letošního ročníku je čtyřiapadesátiletý Jurij Tarča ze Studénky, sportovec, který má rád velké výzvy.

Hlavní host XXI. ročníku MFOF Jurij Tarča.Zdroj: se souhlasem MFOF

„V loňském roce se umístil na devátém místě v desetinásobném ultratriatlonu ve Švýcarsku, kdy – jen tak pro zajímavost – uplaval 38 kilometrů, na kole ujel 1800 kilometrů a běžel 422 kilometrů,“ doplňuje Jiří Kráčalík.

Dalším festivalovým hostem je fotograf Lubomír Pavelčák, který pochází z Ostravy.

„Od dětství trpí těžkým onemocněním zraku a fotoaparát je pro něj zásadním prostředkem orientace v okolním světě, druhým okem, kterým vidí svět. Díky digitální technologii a následnému zvětšení snímků na počítači však může stále vidět, vnímat a zaznamenávat i ty nejmenší detaily, přestože jeho zrak se stále zhoršuje. Vymyslel autorskou metodu, tzv. brýlovky, kdy fotí skrze své brýle, jež se stávají součástí výsledného snímku, čímž vznikají originální záběry a úhly pohledu. Pořizuje tak krásné fotografie ze svého života, který je navzdory handicapu ohromně aktivní a pestrý, naplněný mnoha cestami po světě,“ přibližuje tuto pozoruhodnou osobnost Jiří Kráčalík.

Festivalové projekce se v rámci programu v Ostravě uskuteční ve dnech 19. až 24. října v Domě kultury Poklad a od 25. do 30. října v Minikino kavárně. Podrobnosti najdou zájemci na www.outdoorfilms.cz.