Ve středu 1. července nás čeká inscenace, na které se podílel především známý český herec Jaroslav Dušek společně s Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem.

„Jak oslnivý název představení naší civilizace! Jaký piedestal pro prezentaci našich slavných výdobytků, činů, pokroku! Jaká to chlouba tomu všemu! Avšak chyba lávky. Tento název divadelního představení Jaroslav Duška je sžíravý jako kyselina sírová syčící a ničící vše, kam dosáhne,“ vysvětluje popisek Duškovy inscenace s názvem Sláva strojů a měst. Akce začíná v 19 hodin.

Zdroj: Youtube

Hned den na to, ve čtvrtek 2. července od 20 hodin zahraje na Slezskoostravském hradě již stálá kapela na české hudební scéně, pop-rockoví Chinaski. Po letech, kdy kapela získala mnoho hudebních ocenění, se razantně proměnila její sestava, avšak tvůrčí proces hudebníků to nenarušilo.

Zdroj: Youtube

Na své si přijdou především milovníci rapu a hip-hopu v pátek 3. července. Od 20 hodin začne koncert slovenského rapera Kaliho, který si přizval hudebního producenta s uměleckým jménam Peter Pann.

Zdroj: Youtube

„Jeho žánrem je hiphop a na scéně působí od roku 2008. Debutové album vyšlo v roce 2010 a nese název Pod maskou je pravda. V temže roce vydal další album nazývané Na čo čakať. Už po vydání alba Zlý Príklad v rozhovoru pro High-Life přiznal, že chce ukončit svou kariéru, že má v plánu další album a konečně dvojalbum Dezert,“ zní z oficiálního popisu rapera Kaliho. Na koncertě představí především tracky z posledního alba Dovi Dopo z roku 2018.

V sobotu 4. července se publikum trochu prostřídá a pod podium nastoupí metalisté. Malignant Tumour, Gutalax, Silent Stream Of Godless Elegy, Antigod, Primary Resistance, Postcards from Arkham a Dead Carnage. To jsou kapely, jejichž tóny a riffy rozezní Slezskoostravský hrad během sobotního odpoledne a večera. Mnohé z nich mají po více než půlroce absence hraní pořádný hudební absťák, počítají tedy s opravdovou show.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Týden skončí v duchu rocku a punk-rocku. Kapely Horkýže Slíže a zakázanÝovoce rozpumpují publikum v neděli 3. července od 20 hodin. Taktéž stálice na českém i slovenském hudebním poli jsou zárukou kvalitní rockové party, která se neobejde ani bez klasických hitů těch skupin.

Zdroj: Youtube

Vstupenky je možné zakoupit přes portál Ticketstream, jejich výši sledujte na webu akce, případně na facebooku a instagramu.