Do krajského dobrovolnického projektu #BoSmePartyja se zapojilo také ostravské Divadlo Petra Bezruče. Jeho členové docházejí pravidelně do domovů seniorů, aby zpříjemnili volný čas klientům a ulehčili práci zaměstnancům. Projekt #BoSme Partyja už tak „do terénu“ poslal 224 ochotných pomocníků.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv MSK

„Velmi si vážím spolupráce, kterou jsme v rámci projektu #BoSmePartyja navázali se všemi partnery. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava dělá obrovský kus práce, když všechny dobrovolníky, kteří se nám do projektu hlásí, kontaktuje, proškoluje a hledá pro ně nejvhodnější umístění. Dobrovolnictví je fenomén, který se u nás stále více rozšiřuje. Je to důkaz, že se naše společnost stává vyspělejší a soudržnější. Moc si vážím ochoty všech, kteří nabízí svůj volný čas a upřímný zájem těm, kteří to potřebují,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že pandemie ukázala, jak je dobrovolnictví pro naši společnost důležité a přínosné.