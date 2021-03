Grafik, malíř, sochař, básník, fotograf, performer, vysokoškolský profesor má za sebou pestrý dosavadní umělecký život. Určitě dostatečný důvod k narozeninovému rozhovoru.

Grafika se stala určitě vaším „celoživotním údělem“ Co pro vás znamená?

Vím, jak jste to myslel s tou otázkou. Jistě, nemohu říci, že by grafika se stala mým údělem, ale spíše radostí. Moje grafiky jsou do jisté míry výtvarnou reflexí událostí, které běžely kolem mne. Grafika je pro mě, v přeneseném slova smyslu, způsobem komunikace s lidmi, kteří dovedli pochopit poslání alternativní umělecké scény. Toto médium bych doplnil ještě o fenomén poezie, která je důležitým společným jmenovatelem v celém mém životě. Symbióza těchto dvou médií mi především pomohla vytrvat v rezistenci v období totality a pomohla mi vždy nalézt východiska nejen ke správné cestě, ale i ke kritické pozici v drsné realitě.

Jaké to je, mít za sebou přes šedesát let tvůrčí práce?

Je tu jakýsi relativně uspokojivý pocit z vykonané práce, ale možná i obava z toho, že nakonec čas musí rozhodnout, jaký přínos moje práce měla, a s jakou intenzitou a naléhavostí bude působit a zprostředkovávat uložené myšlenky třeba v dalších letech.

Grafik, malíř, sochař, básník, performer, pedagog – co vám dala všechna tato média, v nichž jste se pohyboval během dosavadního života?

Přirozenou vlastností tvůrčího člověka je reflektovat podněty okolního světa. Hledat, nalézat a naznačovat řešení ve výtvarném jazyce. Práce s různými médií vždy nese sebou možnost experimentu a transformace myšlenky do různých neobvyklých poloh. Jsou to pro autora vždy obrovská překvapení a přínos ověřit si nosnost řešení v dané situaci. Moje práce je touto metodou vlastně posedlá. Využívám co nejvíce možností proměňovat téma pomocí různých médií. Rád se vracím k výtvarným pracím, které jsem realizoval již před mnoha lety, abych je podrobil nosnosti elektronického grafického média.

Umíte „nestárnout“. Jak to děláte?

Otázku bych formuloval spíše umět stárnout a dělat jako, že se vás to moc netýká. Vedle samotné tvorby, existuje něco jako rodinné zázemí. A to jsem ztratil před časem, když mi nečekaně tragicky zemřela má manželka Alenka, která byla mou úžasnou oporou po mnoho let. A její ztráta je pro mě nenahraditelná. A nebýt nyní mých dvou dcer Bereniky a Johanky, nevím, co bych si počal… Takže i s tím nestárnutím je to velmi relativní…

V čem hledáte energii do dalších let k tomu, abyste zůstal s uměním v symbióze?

Energie je nezničitelná a v prostoru se trochu zakřivuje, jak by k tomu asi dodal Einstein. Člověk samotný je limitován časem a prostředím, ve kterém žije. Čas neúprosně běží a prostředí je vždy variabilní a labilní. Energie člověka se promítá do tvořivé práce a představuje nejrůznější polohy lidské činnosti. Já energii v životě nehledám, já ji jen usměrňuji a věřím, že ji transformuji správným směrem tak, aby mohla trvale odolávat. nabízí se zde problém kategorie „věčnosti“. Artur Rimbaud podobnou situaci naznačil ve své básní „L'éternité“ (Věčnost), když praví: „Už se opět našla? Co? Věčnost.“ a dál pokračuje: „Jsou to moře zašlá se sluncem… Ó, má strážná duše, šeptejme svůj slib, noci, jež zní hluše, dne, jenž nezní líp..“

Jak se cítíte v osmaosmdesáti?

To je opravdu otázka do pranice – pětadvacet bych viděl perspektivněji.

Pokud vím, Dům umění v Opavě, jak mi sdělila jeho ředitelka Marcela Heříková, připravuje výstavu už k vašim devadesátinám. Co vy na to?

Nechme to na „stroji času“, pokud se to podaří a budeme zdrávi, proč ne?

Minivizitka

Eduard Ovčáček je rodák z Třince, studoval v letech 1957 až 1963 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky a současně jako host v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala. Ve své tvorbě se zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální poezií, lettristickou fotografií a instalacemi. Má na svém kontě řadu prestižních domácích i zahraničních cen v oboru volné grafiky a patří k našim špičkovým umělcům zejména v oboru grafiky. Je spoluzakladatelem Fakulty umění Ostravské univerzity, kde dlouhodobě působil jako vysokoškolský profesor. O jeho tvorbě vyšlo několik monografií.