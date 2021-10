Na knižní pulty právě přichází novinka z pražského nakladatelství Vyšehrad. Román Jizva Danuty Chlupové, rodačky z Těšínska, je pro čtenáře příležitostí, jak se ponořit do událostí, které se odehrály v Životicích (dnes součást Havířova) během druhé světové války.

V poutavém příběhu o postupném odhalování rodinného tajemství, zasazeném do dvou časových rovin (přelom let 1943/1944 a současnost) sledujeme život románových hrdinů, kteří netuší, že v jejich rodné vsi se schyluje k tragédii. 6. srpna 1944 přijde v Životicích a sousedních obcích o život 36 mužů. Další lidé, muži i ženy, jsou zatčeni a posléze odvlečeni do koncentračních táborů.