OBRAZEM: Koncert Rádia Blaník v Ostravar Aréně si nenechalo ujít šest tisíc lidí

Helena Vondráčková, Anna K, Standa Hložek, Xindl X, kapela Slza nebo Čechomor. Nejen tyto hvězdy české hudební scény přilákaly o víkendu do Ostravar Arény šest tisíc lidí. Koncert Rádia Blaník v sobotu 26. listopadu odstartoval zpěvák Michal Hrůza, závěrečné vystoupení pak patřilo kapele No Name, pro kterou vystoupení znamenalo návrat do Ostravar Arény po 23. letech, kdy se zde představila poprvé jako předskokan skupiny Elán.

Koncert Rádia Blaník, Ostravar Aréna, listopad 2022. | Foto: Rádio Blaník