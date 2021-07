Mezinárodní putovní výstava s premiérou v Ostravě prezentuje přes čtyřicet uměleckých děl českých, polských a slovenských autorů, které jsou vyrobeny z hybridních, neklasických a neluxusních materiálů – rezivějících plechů, lešení , sádry, stavěcí pěny, polyuretanů, dřevotřísky, polyesterů i odpadu.

Martin Kochan & Cyril Blažo, Vlasy 2016 | Foto: Josef Zajíc

Výstavní projekt HYBRID – IN, představuje umění z České republiky, Polska a Slovenska z let 2020 – 2021. V ostravském Domě umění bude k vidění až do 29. srpna 2021