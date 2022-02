Aktuálně na třineckou magistrátní chodbu, kterou chodí čelní představitelé města, shlížejí ženy, případně celá ženská pokolení rodin, některé i v lehce odvážných pózách. Autorka výstavy Rukopis života Dara Kuźmic zde totiž až do 29. dubna představuje fotografie z vlastní tvorby.

Fotografuje většinou portréty rodin napříč generacemi a zejména ženy. „Půjde o fotky mých klientů. Přistupuji ke každému člověku, kterého fotografuji, s velkou úctou k lidskému životu a taky s obrovským nadšením z naší společné tvorby. Mé fotky zastavují čas a emoce, které do nich vpisuji,“ řekla fotografka Dara Kuźmic, která podle svých slov fotografie lidí miluje odjakživa.

„Sledovat člověka na fotkách mne vždy dojímalo. Životní etapa, emoce nebo čas nejdou zastavit. Ale fotografie to umí. Při focení nechávám lidi se sbližovat s jejich milovanými nebo se sebou samými. Fotografie představují větší hodnotu, než si lidé dnes připouští,“ říká fotografka.

Zda by byla svolná případným zájemcům snímky prodat, není známo, nebylo by to ale poprvé, o čemž svědčí, že o na první pohled nenápadné výstavy za dveřmi třineckého magistrátu je skutečný zájem. „Svého času jeden pán koupil úplně všechny vystavené obrazy,“ šokuje dodnes primátorku Věru Palkovskou.