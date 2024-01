Hned třikrát za sebou odehraje Janáčkova filharmonie Ostrava v příštím týdnu ve svém dočasném působišti ve Vesmíru tradiční Novoroční koncert. Pro obrovský zájem posluchačů tak zazní výběr nejslavnějších skladeb českých autorů po tři večery po sobě, tedy nejen 10., ale také 11. a 12. ledna 2024, vždy od 19 hodin. Čeká se, že koncerty navštíví více než 1 400 posluchačů. Orchestr Janáčkovy filharmonie vstupuje do Roku české hudby pod vedením svého šéfdirigenta Vasilije Sinajského, který bude v jeho čele při příležitosti novoročního koncertu stát naposled (do konce sezóny se však s orchestrem JFO ještě představí). Krádeže soch budily u soudu emoce. Do Ostravy dorazili i příbuzní obžalovaných Jubilejní rok zahájí JFO výběrem z děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Jako sólisté se představí sopranistka Kateřina Kněžíková, tenorista Richard Samek nebo barytonista Jiří Hájek. První koncert nového roku, který se tradičně koná pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala, je zároveň oslavou založení původně Ostravského symfonického orchestru (dnešní JFO), k němuž došlo 1. 1. 1954. Pěvkyně Kateřina Kněžíková.Zdroj: Petr Weigl Předehra nejslavnější české opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Dvořákova symfonie „Z nového světa“ nebo Fragmenty z opery Julietta Bohuslava Martinů. To je exkluzivní výběr repertoáru českých hudebních skladatelů pro letošní Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava.

M3 NOVOROČNÍ KONCERT 10., 11. a 12. ledna 2024, 19 hodin, Kino Vesmír Bedřich Smetana Prodaná nevěsta, předehra k opeře Bohuslav Martinů Fragment z opery Julietta H 253A1 Antonín Dvořák Symfonie č. 9 e moll op. 95 B 178 „Z Nového světa“

Přehled lednových koncertů

JFO zve své posluchače na tyto výjimečné koncerty. Po Novoročním koncertě (10. – 12. 1.) je pro milovníky klasické hudby připraven koncert s klavírním doprovodem v podání Federica Colliho (18. 1. a 19. 1. Colli hraje Schumanna). Geniální kanadský klavírista Jan Lisiecki zavítá poprvé do Ostravy v rámci svého klavírního recitálu (22. 1. Jan Lisiecki) a v lednu také dáme šanci mladým hudebníkům (25. 1. Mladí sólisté II). Nebude chybět ani koncert z oblíbeného cyklu pro děti (28. 1. Sláva zvídavosti! Zkus to!).

„V letošním roce si připomínáme dvě stě let od narození a současně 140 let od úmrtí Bedřicha Smetany a tato skutečnost doslova vybízela k tomu, abychom slavnostní událost, kterou Novoroční koncert bezesporu je, věnovali velikánům české hudební tvorby," říká k volbě programu koncertu ředitel JFO Jan Žemla. O významu Novoročního koncertu svědčí také velký zájem posluchačů. „Ambice uspokojit co nejvíce návštěvníků je obrovská, bohužel zatím naráží na omezenou kapacitu prozatímních prostor. Z toho důvodu jsme letos dospěli k rozhodnutí uspořádat koncerty tři po sobě jdoucí dny, díky čemuž budeme moct umožnit vychutnat si slavnostní dramaturgii více než 1 400 posluchačům," doplňuje Jan Žemla s tím, že ze startu minulého roku proběhl Novoroční koncert ve vítkovické multifunkční aule Gong, jež má podobnou kapacitu jako právě připravovaný nový koncertní sál. „Je to pro nás jasný signál, že je potřeba nového koncertního sálu opodstatněná," doplňuje Jan Žemla.

Vedle orchestru Janáčkovy filharmonie se v programu představí také přední čeští sólisté. Ve Fragmentech z opery Julietta to bude sopranistka Kateřina Kněžíková, jež za ztvárnění role Julietty získala v roce 2019 cenu Thálie, a v současnosti patří k nejperspektivnějším pěvkyním u nás i v zahraničí.

„Dílo Bohuslava Martinů pro mě osobně vyniká svou originalitou a nezaměnitelností. Poznám jej, jak se říká, na první dobrou a jeho hudba mě vždy láká objevovat nové vrstvy interpretace,“ říká Kateřina Kněžíková.

Spolu s ní vystoupí laureát řady mezinárodních soutěží tenorista Richard Samek a barytonista Jiří Hájek, jenž během svého angažmá v divadle J. K. Tyla nastudoval přes 30 rolí českého i světového repertoáru a současně je stálým hostem Státní opery Praha a sólistou Národního divadla v Praze. Mimo to v loňském roce působil také na prknech Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Program Novoročního koncertu otevře předehra nejpopulárnější české opery Prodaná nevěsta, a kromě zmíněných Fragmentů z opery Julietta Bohuslava Martinů zazní Symfonie „Z Nového světa“, kterou završil své symfonické dílo Antonín Dvořák. Tato (Devátá) symfonie je dodnes jednou z nejhranějších děl nejen českých symfonických orchestrů.

Vůbec naposled vstoupí do nového roku Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením svého současného šéfdirigenta Vasilije Sinajského, který na této pozici působí od roku 2020. „Letošní jubilejní 70. koncertní sezóna je zároveň v rámci vzájemné spolupráce s Vassilym Sinaiským naší poslední. Orchestr Janáčkovy filharmonie odehrál pod jeho vedením téměř dvě desítky koncertů, a to nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí,“ doplňuje Jan Žemla. Sinaisky povede orchestr JFO v této sezóně ještě v rámci březnových koncertů Cyklu B a při příležitosti Závěrečného koncertu, který připadá na začátek května. „V neděli 14. ledna ještě jedenkrát zazní program Novoročního koncertu pod vedením Vasilije Sinajského v Cavatina Hall v polské Bílsko – Bělé,“ uzavírá Žemla.