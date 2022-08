Letos dvaasedmdesátiletý rodák ze Šenova patří také k nejznámějším sochařům a malířům svého rodného města a širokého okolí. Dokazuje to jeho velmi rozsáhlá výstava soch a obrazů na Slezskoostravském hradě, která by zde měla být minimálně do konce září letošního roku.

„Vyučil jsem se typografem a sazečem v Českém Těšíně, Později jsem absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a dlouhá léta jsem se tomuto řemeslu věnoval a podnikal. Zhruba před dvaceti lety jsem byl na návštěvě jižní Moravy, kde mě okouzlila krása barevné přírody. Znovu jako bych se vrátil do doby, kdy jsem navštěvoval lidovou školu umění v Havířově u skvělého pedagoga Vojtěcha Berky a přišel nějaký impulz tvořit obrazy, ale i sochy,“ vzpomíná Oldřich Harok, když mě provází svou současnou výstavou Slezskoostravským hradem.

Velká část je věnovaná sochám. Torzo muže, Nádoba hříchu, Velké torzo, Dva, Figurální sezení, U Jákobovy studně a mnohé další jsou zhotoveny ve dřevě, pálené hlíně, ale také v kameni, mramoru či ytongu. Ve svém rodišti má Oldřich Harok řadu soch na veřejných prostranstvích v působivém spojení s přírodou či architekturou. Připomeňme v této souvislosti jeho opusy v blízkosti chrámu Prozřetelnosti Boží Černá a bílá, Adam a Eva, Pokání nebo Hlava Medúzy.

„Sochařství má oproti kreslení či malování v sobě podle mě - daleko větší dobrodružství. Neboť jakmile přidáte k sochařině ten pot a prach, tak je to daleko větší adrenalin než při malování obrazů, tak to cítím,“ říká s trochu černým humorem sobě vlastním skromný kumštýř. „A když vidím tu svoji sochu někde ve veřejném prostoru, tak je to pro mě velké zadostiučinění,“ dodává Oldřich Harok. „Je sice krásné, když si váš obraz někdo pověsí v obýváku, ale tan pocit, když se projdu třeba u místní základní školy v Šenově a vidím Strom moudrosti nebo Prozřetelnost Boží z mramoru u stejnojmenného chrámu, tak to je pro mě jakási blaženost,“ míní autor.

„Někteří výtvarní teoretikové, pokud jde o moje obrazy, mi trošku vyčítají, že nemám svůj výrazný a osobitý výtvarný rukopis a že podléhám mnoha inspiračním zdrojům. Takže jeden obraz vytvořím třeba ovlivněn Modiglianim a druhý se nese v duchu folkloru nebo se v dalším vysmívám konzumní společnosti a poté následuje čirá abstrakce… Takže to mnohdy vypadá podle nich, že autorem obrazů nejsem já, ale někdo jiný. Ale to mě nijak netrápí, prostě tak tvořím,“ vysvětluje Oldřich Harok. Je nadšen díly Picassa, Šímy, Schieleho či Tiziana a mnohých dalších klasiků.

„Snažím se ve své tvorbě převyprávět věci neviditelné do těch viditelných,“ vyznává se Oldřich Harok.

Trochu ho mrzí, že někdy prvotní nadšení obdivovatelů jeho sochařské tvorby, kteří mají zájem začlenit jeho plastiky do architektury či veřejného prostoru, mnohdy později vyprchá. „Asi si neuvědomují, že pracovat třeba s mramorem není levná záležitost a někteří radní, zprvu nadšení, nemají zase ke kultuře a umění tak blízký vztah, což je trochu smutné,“ dodává Oldřich Harok. Jeho současná výstava na Slezskoostravském hradě stojí určitě za zhlédnutí a mnohý exponát z této výstavy by určitě ozvláštnil nejeden veřejný prostor v okolí Ostravy, ale i mnohde jinde.