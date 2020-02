„Všechny kapely vždycky začínaly někde v garáži, tak tomu bylo i za mě. Na naší Open stage Garage ale můžou začít doopravdy s prvním koncertem v garáži i s profesionálním ozvučením a světly.“

Těmito slovy přibližuje svou nejnovější aktivitu Marcel „Woodman“ Lesník, který právě otevírá novou scénu pro začínající kumštýře v Rock and Roll klubu Garage v Ostravě-Martinově.

„Rozhodli jsme se dát šanci kapelám, písničkářům, ale třeba i těm, kdo chtějí bavit diváky svými stand-up výstupy, aby se mohli někde prezentovat. Vím totiž, že je dneska problém najít profesionálně vybavené scény, kde si člověk může zahrát na zkoušku nejprve pro okruh svých známých,“ vysvětluje dále Marcel Lesník důvody vzniku Open stage Garage.

Klubová scéna s kapacitou do padesáti hostů bude koncipována dle žánrů hudby vždy na určitý pracovní den v týdnu. K dispozici bude i zvukař, pódiová comba a bicí souprava. Koncerty budou bez vstupného, nikdo tedy nic neplatí kromě toho, co si objedná na baru, jenž je součástí klubu.

„Hrát by mohly vždy jedna až tři kapely každý večer. Zájemci o vystoupení se můžou hlásit přes naše webové stránky, neomezujeme to navíc ani věkem. Klidně to můžou být padesátníci, kteří spolu hrávají už dlouho a chtěli by se ukázat, stejně jako mladá školní kapela, která je v začátcích a ráda by si střihla svůj první koncert a nabrala zkušenosti z opravdového podia,“ říká Marcel Lesník.

Věří, že z těchto prvních vystoupení vypadne několik kumštýřů, kteří se budou vracet i na další vystoupení a když jim to půjde, dostanou se časem i do většího klubu, kde už na ně může přijít třeba sto dvě stě lidí.

„Když dítě začne dělat sport, tak je hned vedeno nějakým trenérem. U hudby však tohle chybí – většina těch, co začnou hrát, jsou samouci. Proto je našim dalším cílem dát těmto začínajícím kapelám i zpětnou vazbu a rady od zkušených lidí z branže, aby mohli svá vystoupení postupně zlepšovat. Těm nejlepším pak můžeme nahrát i demo snímek, když už budou ve fázi, že už to bude dávat smysl,“ dodává ještě Marcel Woodman.