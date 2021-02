/FOTOGALERIE/ Národní divadlo moravskoslezské uvede operu Tosca od Giacoma Pucciniho. Ta bude mít při premiérách své diváky, i když televizní.

První generální zkouška opery Tosca, 11. února 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Premiéry poběží živě na komerční televizi Noe. „Doba je jaká je a my hledáme cesty, jak jít s uměním za divákem. Pokud máme možnost to udělat ve špičkové obrazové kvalitě prostřednictvím celoplošné běžně dostupné televize, tak je to fajn,“ vysvětlila Šárka Swiderová, tisková mluvčí divadla.